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Eşi ve babasının evinde arama yapılmıştı! İmamoğlu 'Mert olun' diyerek seslendi: "Ailemizi taciz etmeyi bırakın"

Hakkındaki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun yazlıklarında arama yapılmıştı. İmamoğlu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu ve "Mert olun" dedi. İmamoğlu, "Ailemizi taciz etmeyi bırakın. Haber verildiğinde ev sahipleri eşliğinde arama yapılabilecek evlerimize jandarma eşliğinde gidilerek, kilitler kırılarak aramalar yapılıyor. Bu şovlar siyasete, medyaya malzeme vermek dışında hiçbir amaç taşımıyor" dedi.

Eşi ve babasının evinde arama yapılmıştı! İmamoğlu 'Mert olun' diyerek seslendi: "Ailemizi taciz etmeyi bırakın"
Melih Kadir Yılmaz

Hakkındaki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun yazlık evlerinde arama yapılmıştı.

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"AİLEMİZİ TACİZ ETMEYİ BIRAKIN"

Konuyla ilgili olarak İmamoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İmamoğlu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ailemizi taciz etmeyi bırakın. Haber verildiğinde ev sahipleri eşliğinde arama yapılabilecek evlerimize jandarma eşliğinde gidilerek, kilitler kırılarak aramalar yapılıyor. Bu şovlar siyasete, medyaya malzeme vermek dışında hiçbir amaç taşımıyor.

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"KİMSE SİZİN KUMPASLARINIZA İNANMIYOR"

Buradan bunu yapan akla sesleniyorum; Kendi yaşamlarınızda yarattığınız karanlık noktaları bizde ve ailelerimizde bulamazsınız. Hamdolsun tertemiz, alnı ak, başı dik insanlarız biz. Millet sizin kumpaslarınızı gördü, ne mizansen yaparsanız yapın artık kimse sizin kumpaslarınıza inanmıyor. Ama aile kutsalımızı çiğniyorsunuz. İnancımızı ve değerlerimizi de yok sayacak bir akıl tutulmasına doğru gidiyorsunuz.

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"BİR GRAM VİCDAN KIRINTISI KALDIYSA VAZGEÇİN"

Bu hukuksuzluk, bu aymazlık, tarihimizin hiçbir döneminde yaşanmadı. Bir gram vicdan kırıntısı kaldıysa vazgeçin bu aile tacizinden, boş dosyayı hile ve hurda ile doldurma çabanızdan.

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"MERT OLUN"

Mert olun! Her fırsatta Cumhurbaşkanı’nı savunan partiye tekrar seslenmek istiyorum; Ailenin iffetine, namusuna, haysiyetine ve dokunulmazlığına böylesine saldırılar sizi hiç mi yaralamıyor? Böyle bir zulmün Türk’ün örfünde, ananesinde yeri var mı? Daha ne kadar sessiz kalacaksınız bu terbiyesizliklere? Benim babamı; çocukluğundan bu yana siyaset, cemiyet ve iş hayatında herkes, bütün Trabzon bilir. Ben mert olmayı ondan Hasan İmamoğlu’ndan öğrendim. İşte bu adamın evine baskın yapıyorlar, haberiniz olsun"

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