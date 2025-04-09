HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Dilek İmamoğlu ile Hasan İmamoğlu'nun yazlıklarında arama! Özgür Özel 'Çıka çıka bu çıktı' diyerek açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu'nun Bodrum ve Çanakkale'deki yazlık evlerinde arama yapıldığını söyledi. Dilek İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu tutuklanabileceğine söylentilerin bilerek yayıldığını belirten Özel, evde bulunanları ise 'Çıka çıka bu çıktı' diyerek açıkladı.

Dilek İmamoğlu ile Hasan İmamoğlu'nun yazlıklarında arama! Özgür Özel 'Çıka çıka bu çıktı' diyerek açıkladı
Devrim Karadağ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'partiye kayyım atanmasını engellemek amacıyla' yapılan 21. Olağanüstü Kurultay ve yeni döneme ilişkin olarak Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

Özel, geçen hafta sonu yapılan olağanüstü kurultayda delegelerin partileri üzerine yürütülen her türlü tartışmayı “sandığa gömdüğünü” söyledi.

gfgdg

"ERDOĞAN SARAÇHANE ŞOKUNDAN HALA ÇIKAMADI"

Özel, kendilerine yapılan operasyonlar karşısında şoktan dakikalar içinde çıktıklarını, ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Saraçhane şokundan hala çıkamadığını” dile getirdi. Erdoğan’ın kaybetmekten çok korktuğunu belirten Özel, başlanan kampanyada toplanan imzaların tam güvende olacağını, gerçekliklerinin de bağımsız otoriteler tarafından denetleneceğini kaydetti.

adfaf

Özel, verdikleri mücadeleyi, “Otoriter popülist liderlerin nasıl yenildiğine ilişkin tek kitap var. O da şu anda Türkiye’de yazılıyor” diye niteledi.

DİLEK İMAMOĞLU VE HASAN İMAMOĞLU'NUN YAZLIKLARINDA ARAMA

Dün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun yazlık evinde jandarma tarafından arama yapıldığının hatırlatılması üzerine Özel, hem baba İmamoğlu'nun hem de Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun yazlık evlerinde arama yapıldığı bilgisini paylaştı.

hgfhfgh

Özel, şunları söyledi:

"ÇIKA ÇIKA BU ÇIKTI"

"Ekrem Bey'in babasının ve eşinin Bodrum’daki, Çanakkale’deki evlerine operasyon yaptılar. Hukukçu arkadaşlarımız hızla gidip eşlik ettiler. Yoksa kapıyı çilingirle açıp avukat olmadan arama yapmaya kalktılar. FETÖ vari yöntemlerle her şey yapabilirlerdi o evde. Evden 690 Dolar, 10 Euro, ruhsatlı silaha ait birkaç mermi bulunmuş. Dün şöyle bir söylenti yayılmıştı: Dilek İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu tutuklanabilir, çünkü o evlerde gizli kasalar, büyük paralar, mühimmat bulunacak. Çıka çıka bu çıktı."

gfdghdh

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'İmamoğlu' çıkışı: Anket bekliyorlar! Geri adım atacaklar 'İmamoğlu' çıkışı: Anket bekliyorlar! Geri adım atacaklar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran Avrupa'yı vuracak füzeleri Irak'a yerleştirdi!İran Avrupa'yı vuracak füzeleri Irak'a yerleştirdi!
Önlenebilir ölüm ve gizli salgın tehlikesi...Önlenebilir ölüm ve gizli salgın tehlikesi...
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP Dilek İmamoğlu ekrem imamoğlu operasyonu
En Çok Okunan Haberler
CHP'de Berhan Şimşek krizi! Kurultayın iptalini istiyor

CHP'de Berhan Şimşek krizi! Kurultayın iptalini istiyor

Trump ülkelerin bir anlaşma için 'poposunu öptüğünü' söyledi

Trump ülkelerin bir anlaşma için 'poposunu öptüğünü' söyledi

Uğurcan Çakır ezeli rakibe imza atıyor! Ortalığı ayağa kaldıracak iddia...

Uğurcan Çakır ezeli rakibe imza atıyor! Ortalığı ayağa kaldıracak iddia...

Açtı ağzını yumdu gözünü! ''Eyyamcıdır, oynaktır...''

Açtı ağzını yumdu gözünü! ''Eyyamcıdır, oynaktır...''

'İmamoğlu' çıkışı: Anket bekliyorlar! Geri adım atacaklar

'İmamoğlu' çıkışı: Anket bekliyorlar! Geri adım atacaklar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.