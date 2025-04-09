CHP lideri Özel'den 'Ekrem İmamoğlu' çıkışı! 'Anket bekliyorlar' diyerek iddialı konuştu: Geri adım atacaklar!

Olağanüstü kurultayda yeniden genel başkan seçilen ve 1967'den bu yana ilk kez Parti Meclisi anahtar listesi çizik yemeden delege tarafından onaylanan lider olan Özgür Özel, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 19 Mart haftası 3 kayyum beklediklerini söyleyen Özel, 'Ekrem İmamoğlu'nun tahliye bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt verdi. İktidarın anket sonuçlarını beklediğini iddia eden Özel, 'Geri adım atacaklar' dedi. ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgüleri için 'utanıyorum' diyen Özel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a da çok sert ifadelerle yanıt verdi.

CHP lideri Özel'in Nefes Gazetesi'nden Deniz Zeyrek'e yaptığı açıklamalar şöyle:

"3 KAYYUM BEKLİYORDUK"

"İstanbul Barosu da dahil biz o kara haftada üç kayyum bekliyorduk. Bu sefer Erdoğan baktı ki hukuken sonuç alamayacak aynı MHP meselesinde olduğu gibi bir ilçe asliye hukuk mahkemesinden kayyum kararı alınıp talimatın da CHP’ye cuma akşamı 16:59’da tebliğ edilmesi kararlaştırılmış.

Bazı illerin valileri ‘il başkanlarımıza Pazar günü size o seçimi yaptırmayacağız’ demişler.

"TEBLİGAT İÇİN PARTİNİN KARŞISINDAKİ KAFELERE KADAR GELMİŞLER"

Biz de olağanüstü kurultay başvurusunu gizli yapıp, ret cevabı almayacağımız bir salon ayarladık. Tebligat için partinin karşısındaki kafelere kadar gelmişler.”

"KAFA KAFAYA TOKUŞUYORUZ"

Erdoğan’ın saldırmaya kendilerinin de direnmeye devam ettiklerini anlatan Özel, mücadele şekillerini “Kafa kafaya tokuşuyoruz” sözleriyle anlattı.

Erdoğan’ın elindeki devlet imkanlarıyla devlet gücüyle saldırdığını söyleyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz de milletten aldığımız güçle, üyelerimizin dinamizmiyle CHP’yle dayanışanlarla gençlerden aldığımız enerjiyle karşı çıkıyoruz. Onun elinde sınırsız devlet imkanları var, bizim de elimizde gençlerin ve kitlenin sınırsız direnme gücü var. Biz direnmeye devam edeceğiz.”

"TRUMP KONUSUNDA UTANIYORUM"

İktidarın Trump’ın Erdoğan’la ilgili sözlerinden memnun olduğuna dikkat çeken Özel şu yorumu yaptı:

“Büyük bir akıl tutulması var. Trump Erdoğan’ı övmemiş. Hem dalga geçmiş hem tehdit etmiş. Bir defa Rahip Brunson’u anımsatıyor. Erdoğan’ın ‘O papazı vermeden bu papazı alamazsın’ dediği Brunson bir telefonla verildi. ‘Aptal olma’ dediği mektup orada duruyor. Gazze meselesinde de bölgeyi ele geçirmek, BM kararını tanımamak, enerji kaynaklarını elinde tutmak planları var. Erdoğan bütün bunlara tek kelime etmiyor. Tersine ‘Trump bizi övdü’ diye bayram ediyorlar. Utanç verici bir durum. Onlar seviniyor, Türkiye Cumhurbaşkanı bu hallere düştü diye ben utanıyorum.”

FİDAN’A YANIT: HADDİNİ BİLSİN SEKRETERLİĞE DEVAM ETSİN

Özgür Özel kendisine “Artık haddini bil” diyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a da şu karşılığı verdi:

“Bana bu rejimin çizdiği sınırı bilmiyorum ama son sandıkta milletin çizdiği sınır Türkiye’nin birinci partisinin lideri olduğumdur.

AK Parti’nin içi de kafası da karışık Türkiye karışık dış ilişkiler karışık ama CHP’de tam bir bütünlük beraberlik hâkim.

Delegenin verdiği yetki: Mücadeleye devam.

Milletin verdiği yetki: Birinci partisin iktidara doğru yürü.

Adayımızı çıkarmışız, sandığı istiyoruz ve yürüyoruz.

Bir defa ben bu yetkileri hep seçilerek alıyorum. Hakan Fidan bir defa dışişleri sekreteri. Başkanlık rejimlerinde bakan demezler. Hakan Fidan da haddini bilsin. Bana yanıt yazan laf söyleyen Erdoğan’ın tüm sekreterleri atanmışlardır.

Hakan Fidan sekreterliğe devam etsin biz bu ülkeye Dışişleri Bakanı kazandırmak için çalışıyoruz.”

Özel, açıklamasının devamında ise şu değerlendirmelerde bulundu;

EKREM İMAMOĞLU SERBEST BIRAKILIR MI?

“AK Parti burada bir karar verecek. Ekonomiye kaybettiriyor. Kendine kaybettiriyor. Anket beklediklerini düşünüyorum. Anket firmaları AKP’nin zayıfladığını, CHP’nin ise gücünü arttırdığını söylüyor.

Sahada AKP için çok olumsuz bir duygu var. Halkın bu sahiplenmesinin AK Parti’ye geri adım attıracağını düşünüyorum.

"ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KAYBETSE DE SİYASETEN KAZANIR"

İtiraz dilekçesi işlemde. Bunun siyasi bir karar olduğu açık. Hukuki olsa tutuklama olmazdı. Eğer Erdoğan da geleceğe dönük stratejik akıldan bir damla kaldıysa bu tutuklama meselesinden vazgeçerler. Bu iş Ekrem İmamoğlu’nu, CHP’yi büyüten, bütün muhalefeti birbirine kenetleyen ve otokrasi ile demokrasi arasında bir rekabete dönüştüren, ahlaki ve psikolojik üstünlükle ve çoğunluk enerjisinin muhalefette olduğu ortaya çıktı. Bunu görüyorsa o gün verdiği talimattan vazgeçer ve Ekrem Bey serbest kalır.

Aynı gözü dönmüşlükle devam ederlerse Ekrem Bey özgürlüğünü kaybeder ama siyaseten hiçbir şey kaybetmez.

"ONLARI İÇERİDE TUTMAK, HER GÜN BİRAZ DAHA ZORLAŞACAK"

Bir Cumhurbaşkanı adayının hapiste tutulması, hatta üç muhtemel rakibinin hapiste tutulması Erdoğan’ın ne Türkiye’ye ne dünyaya anlatabileceği bir şey değil. Onları içeride tutmak, seçimin yaklaştığı her gün biraz daha zorlaşacak. Yarın bugüne göre daha zor olacak.”