Eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya'yı darbetmişlerdi... Sedat Peker'e teşekkür edip özür videosu çektiler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde kendisini ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu bebekleri Bedirhan ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya’nın (25) eşi Astsubay Serkan Karakaya, Kayseri’de oturduğu binada yönetici ve yakınlarının saldırısına uğradı.

DARBEDİLDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Karakaya darbedilirken, o anlar cep telefonuyla görüntüler büyük tepki çekti.

ÖZÜR VİDEOSU ÇEKİP SEDAT PEKER'E TEŞEKKÜR ETTİLER

Söz konusu görüntülerin yayılmasının ardında Astsubay Karakaya'yı darbedenler yeni bir video yayınladı. Karakaya'dan özür dileyen iki kişi, Sedat Peker'e de teşekkür etti.

"REİS SEDAT PEKER'E SAYGILARIMIZI SUNUYORUZ"

Şahıslar videoda, "Yaptığımız saygısızlık ve saldırıdan dolayı utanç içindeyiz. Tüm TSK personelinden özür dileriz. Bu hatayı anlamamıza yardımcı olan Reis Sedat Peker'e saygılarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TREND TOPIC OLDU

Yayımlanan özür videosunun ardından 'Sedat Peker' başlığı sosyal medyada Trend Topic oldu.