HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya'yı darbetmişlerdi... Sedat Peker'e teşekkür edip özür videosu çektiler

Terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya; Kayseri'de oturduğu binanın yöneticisi ve yakınları tarafından darbedildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler büyük tepki çekerken, Karakaya'yı darbedenler bir video yayınladı. Karakaya'dan özür dileyen iki kişi, Sedat Peker'e de teşekkür etti.

Eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya'yı darbetmişlerdi... Sedat Peker'e teşekkür edip özür videosu çektiler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde kendisini ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu bebekleri Bedirhan ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya’nın (25) eşi Astsubay Serkan Karakaya, Kayseri’de oturduğu binada yönetici ve yakınlarının saldırısına uğradı.

Eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya yı darbetmişlerdi... Sedat Peker e teşekkür edip özür videosu çektiler 1

DARBEDİLDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Karakaya darbedilirken, o anlar cep telefonuyla görüntüler büyük tepki çekti.

Eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya yı darbetmişlerdi... Sedat Peker e teşekkür edip özür videosu çektiler 2

ÖZÜR VİDEOSU ÇEKİP SEDAT PEKER'E TEŞEKKÜR ETTİLER

Söz konusu görüntülerin yayılmasının ardında Astsubay Karakaya'yı darbedenler yeni bir video yayınladı. Karakaya'dan özür dileyen iki kişi, Sedat Peker'e de teşekkür etti.

Eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya yı darbetmişlerdi... Sedat Peker e teşekkür edip özür videosu çektiler 3

"REİS SEDAT PEKER'E SAYGILARIMIZI SUNUYORUZ"

Şahıslar videoda, "Yaptığımız saygısızlık ve saldırıdan dolayı utanç içindeyiz. Tüm TSK personelinden özür dileriz. Bu hatayı anlamamıza yardımcı olan Reis Sedat Peker'e saygılarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya yı darbetmişlerdi... Sedat Peker e teşekkür edip özür videosu çektiler 4

SOSYAL MEDYADA TREND TOPIC OLDU

Yayımlanan özür videosunun ardından 'Sedat Peker' başlığı sosyal medyada Trend Topic oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel, Erdoğan’a çağrı yaptı, Ankara kulisleri karıştı! Adaylık için ilk sinyal mi?Özgür Özel, Erdoğan’a çağrı yaptı, Ankara kulisleri karıştı! Adaylık için ilk sinyal mi?
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Türkiye şehitlerini uğurluyor!

Anahtar Kelimeler:
sedat peker Astsubay Kayseri darp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.