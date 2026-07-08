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Eşine silah fotoğrafı gönderen koca gözaltına alındı

Samsun’da eşine silah fotoğrafıyla birlikte tehdit içerikli mesajlar gönderdiği iddia edilen koca gözaltına alındı.

Eşine silah fotoğrafı gönderen koca gözaltına alındı

Samsun’da eşine silah fotoğrafıyla birlikte tehdit içerikli mesajlar gönderdiği iddia edilen koca gözaltına alındı.

Atakum ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre evde yaşanan tartışmanın ardından 2 çocuk annesi D.B.K. (38), çocuklarını da yanına alarak babaevine gitti. Bunun üzerine eşi C.K.’nin (39), WhatsApp üzerinden silah fotoğrafı gönderip, "Çocukları evin önünde indir, indirmezsen seni de aileni de öldürüp katliam yaparım" şeklinde tehdit içerikli mesajlar gönderdiği öne sürüldü.
Kadının şikayeti üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan C.K., emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli koca, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi tedbir kararıyla serbest bırakıldı.

Eşine silah fotoğrafı gönderen koca gözaltına alındı 1

Eşine silah fotoğrafı gönderen koca gözaltına alındı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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