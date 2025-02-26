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  4. Eşine sinirlenerek aracından inen doktorun acı sonu! O anlar saniye saniye kamerada

Eşine sinirlenerek aracından inen doktorun acı sonu! O anlar saniye saniye kamerada

26.02.2025 14:07
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
26.02.2025 14:07
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İstanbul'da feci olay! Esenyurt’ta trafikte seyir halindeyken eşiyle tartışıp aracını kenara çeken doktor Asilhan Kılınçlı daha sonra aracından aşağı inerek yürümeye başladı. Tekrar dönmeye karar veren doktora arabaya binmek üzereyken arkadan gelen başka bir araç çarptı. Metrelerce savrulan talihsiz doktor olay yerinde ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kılınçlı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Esenyurt’ta E-5’te eşi ile tartıştıktan sonra aracını kenara çekerek aşağı inen genç doktora otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan doktor hastaneye kaldırıldı. Feci kaza, güvenlik kamerasına yansırken doktor tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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SİNİRLENEREK ARACINDAN İNDİ

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Esenyurt E-5 Cumhuriyet Metrobüs Durağı mevkiinde yaşandı. Eşi ve çocuklarıyla Edirne istikametine seyreden doktor Asilhan Kılınçlı yaşanan tartışma nedeniyle sinirlenerek aracını sağa çekti. Otomobilden inen Asilhan Kılınçlı, bir süre sakinleştikten sonra arabaya yürüdüğü esnada arkadan gelen A.Y. kontrolündeki araç kendisine çarptı.

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ACI HABER

Olayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı doktor hastaneye kaldırıldı. Genç doktor yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sürücü A.Y. ise polisler tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

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KAZA ANI KAMERADA

Esenyurt E-5’te yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde aracına inmeye çalışan genç doktora, arkadan gelen otomobil hızla çarpıyor. Çarpanın etkisiyle metrelerce savrulan doktor, ağır yaralanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doktor İstanbul kaza
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