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Eşini odunla döverek öldürmüştü! Kıskıvrak yakalandı: Günlerdir bakın nerede saklanmış

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 2 Haziran günü eşini odunla döverek öldüren katil zanlısı koca kaçmıştı. 4 gün süren çalışmaların ardından kaçan katil zanlısı, Torul ilçe merkezinde saklandığı bir depoda kıskıvrak yakalandı.

Eşini odunla döverek öldürmüştü! Kıskıvrak yakalandı: Günlerdir bakın nerede saklanmış
Recep Demircan

Olay ilçedeki Merkez mahalle Değirmen yanı mevkiinde 2 Haziran günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Halis Pekin (27) bilinmeyen bir nedenle 6 aylık oğlunun annesi eşi Arzu Pekin'i (26) evlerinin önündeki odun istiflenen alanda tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Pekin eşini odunla döverek öldürdü. Ardından da kendisine ait kamyonet ile olay yerinde kaçtı.

Eşini odunla döverek öldürmüştü! Kıskıvrak yakalandı: Günlerdir bakın nerede saklanmış 1

4 GÜN SONUNDA YAKALANDI

Şahsa ait kamyonet ilçe dışında Gümüşhane-Trabzon karayolu kenarından terk edilmiş halde bulunurken, Pekin'in yakalanması için yürütülen çalışmalar 4 günün sonunda sonuç verdi.

Eşini odunla döverek öldürmüştü! Kıskıvrak yakalandı: Günlerdir bakın nerede saklanmış 2

DEPODA SAKLANIYORMUŞ

Şahıs bugün Torul ilçe merkezinde saklandığı bir depoda kıskıvrak yakalandı.

Eşini odunla döverek öldürmüştü! Kıskıvrak yakalandı: Günlerdir bakın nerede saklanmış 3

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Gümüşhane
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