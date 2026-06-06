Eşini odunla döverek öldürmüştü! Kıskıvrak yakalandı: Günlerdir bakın nerede saklanmış

Olay ilçedeki Merkez mahalle Değirmen yanı mevkiinde 2 Haziran günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Halis Pekin (27) bilinmeyen bir nedenle 6 aylık oğlunun annesi eşi Arzu Pekin'i (26) evlerinin önündeki odun istiflenen alanda tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Pekin eşini odunla döverek öldürdü. Ardından da kendisine ait kamyonet ile olay yerinde kaçtı.

4 GÜN SONUNDA YAKALANDI

Şahsa ait kamyonet ilçe dışında Gümüşhane-Trabzon karayolu kenarından terk edilmiş halde bulunurken, Pekin'in yakalanması için yürütülen çalışmalar 4 günün sonunda sonuç verdi.

DEPODA SAKLANIYORMUŞ

Şahıs bugün Torul ilçe merkezinde saklandığı bir depoda kıskıvrak yakalandı.