Eşini öldürdükten sonra kaçan şahıs 96 saat sonra yakalandı

Olay, 2 Haziran'da öğle saatlerinde Torul ilçesi Merkez Mahallesi Değirmenyanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halis Pekin (27), henüz bilinmeyen bir nedenle 1,5 yıllık eşi ve 6 aylık oğlunun annesi Arzu Pekin (26) ile evlerinin önündeki odun istifleme alanında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halis Pekin'in eşine odunla saldırdı, ağır yaralanan genç kadının olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kamyonetiyle kaçan şüphelinin aracı daha sonra Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

240 PERSONELLE ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, cinayetin ardından Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı bir yakalama çalışması başlatıldığı belirtildi. Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Asayiş, TEM, KOM, Güvenlik, İstihbarat, Çocuk Şube, Özel Harekât, Siber Suçlarla Mücadele ve Torul İlçe Emniyet Amirliği personelinden oluşan özel bir "İzci Yakalama Grubu" kuruldu.

Çalışmalara emniyet birimlerinden 2 teknik ekip, 4 saha ekibi, 3 arazi arama-tarama ekibi ve 2 destek ekibi olmak üzere yaklaşık 150 personel katıldı. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı’ndan 13 asayiş timi, 3 komando timi, 3 istihbarat timi, 2 KOM timi ve 2 JASAT timi olmak üzere yaklaşık 90 personel görevlendirildi. Toplam yaklaşık 240 personelin görev aldığı operasyon kapsamında şüphelinin kaçış güzergâhları tek tek değerlendirildi. İlçe dışına çıkış ihtimaline karşı tüm tedbirler alınırken, kaçış çemberinin dıştan içe doğru daraltıldığı ifade edildi.

350 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ

Çalışmalar kapsamında 82 ayrı bağ evi, barınak, depo, mağara, maden ocağı kalıntısı ve saklanmaya elverişli alanlar kontrol edildi. Bölgedeki yayla, mezra ve kırsal alanlarda drone ve termal kameralar kullanılarak arama faaliyetleri aralıksız sürdürüldü. Operasyon boyunca KGYS kayıtları ile kamu kurumları ve iş yerlerine ait 44 farklı noktadan elde edilen yaklaşık 350 saatlik görüntü incelendi. Ayrıca bölgeden geçtiği belirlenen 176 araç ve içindeki şahıslar tek tek analiz edildi.

Elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda şüphelinin ilçe merkezine girmeden sınır kesimlerinde saklandığı değerlendirildi. Arama çemberinin daraltılmasıyla birlikte yapılan son operasyonda Halis Pekin olaydan 96 saat sonra ilçe sınırında bulunan depo görünümlü bir müştemilatta yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında başlatılan adli işlemler sürerken, olayla ilgili soruşturmanın Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır