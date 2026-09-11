Eşini öldürüp daha sonra da gömmüştü! Akılalmaz savunma: "Nabzı çalışsa..."

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Okay Gür, Ömer ve Barış Doğrul ile taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

"BEN ONU DEĞİL, O BENİ ÖLDÜRDÜ"

Duruşmada savunma yapan Gür, "Ağır tahrik ettiği için kendimden geçtim. Ağır tahrik altında iple boğdum. Nabzına baktım çalışsa hastaneye götürecektim. Sonra kucağıma alıp aracın arkasına koydum. Montumu altına serdim. Namus davasıdır. Sonra gelip açıklayacaktım. Kazıp gömdüm. Geri gelip evime geldim. Misafirlerim, neredesin dediler, senin için gelmişiz yoksun dediler. Ben de biraz işim var dedim. Elbiselerimi evde sobada yaktım. Sonra oğlumdan elbise istedim. Niye dedi, kirlenmiş dedim. Mesafe kısaydı, yağmur yağıyordu kimse görmeden araca koydum. Eşim bana bunları gösterince sinir krizi geçirdim. Tahliye olacağımı kimse bilmiyordu. Tahliye olduğum gün kendisi kürtaj olmuş. Bu kâğıt garajda kendisi bana gösterdi. Cezaevinde onlara dedim beni istemiyorsa yolumdan çık, çocuklarımı bana ver. Mesajları görünce üstüne gittim. Açıklamasını istedim. Her şeyi açıkladı. Hamile kaldığını ağzından kaçırdı ve bu kâğıtları bana gösterdi. Sinir krizi geçirdim. Bunları görünce duvarlar üstüme geldi. Beni ağır tahrik etti. Kendisi 2 yıldır gizli telefon kullanıyor. Kürtaj olduğu için annesi ona bak Okay çıkarsa bunları çıkarır, git ismini değiştir demiş. Cezaevinden çıktığımda Seyhan Yakışıklı isminin Rojda olduğunu öğrendim. Ben onu öldürmedim, kendisi beni öldürdü. Ne ise adaletin önünde bunları anlatıyorum. Pişmanım. Bunları bana göstermeseydi bunu yapmazdım. Çocuklarımın başında olmalıyım. Çocuklarım ergenlik çağında, başlarında durmam lazım. Tahliyemi talep ediyorum. O adamı buldum, şu an Diyarbakır’da. Telefonun içinde öğretmen yazıyordu. Sevgilim var deyince bana şaka yapma dedim. Dedim belki beni kıskandırmak için söyledi. Sonra garaja indik" dedi.

Tutuklu diğer sanıklar Ömer ve Barış Doğrul ise üzerlerine isnat edilen suçu kabul etmeyerek, tahliyelerine yönelik karar verilmesini talep etti. Maktulün babası ve annesi ise sanıklardan şikayetçi olduklarını ve davaya katılma taleplerinin olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da davaya katılma talebinde bulundu. Maktulün ailesinin avukatları sanıkların cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamını, sanıkların avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, maktulün annesi ve babası ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davaya katılma talebinin kabulüne karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İSTENİLEN CEZA

İddianamede, tutuklu sanıklar Okay Gür ile yakınları Ömer ve Barış Doğrul hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur il

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır