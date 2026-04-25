Eşini öldürüp kaçarken yakalanan koca tutuklandı

Mersin’in Anamur ilçesinde eşini öldürüp kaçarken Antalya’da yakalanan şüpheli koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Anamur ilçesi Kalınören Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre E.Ç. ile eşi Cangül Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. E.Ç. eline geçirdiği sopa ve bıçakla karısını öldürdü. Birisi 9, diğeri 2 yaşındaki iki çocuğunu da alarak araç ile olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için ise polis çalışma başlattı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Mersin polisi, aracın plakasını zaman kaybetmeden sisteme girdi. Aracın plakası Antalya’nın Aksu ilçesi girişinde PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kameralarına takıldı. Bunun üzerine otomobil KGYS kameralarından takibine alındı. Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri aracı Kuzey Çevreyolu Başköy yol ayrımında önünü keserek durdurdu. Yaklaşık 20 kilometrelik takip sonucu durdurulan araçtaki cinayet olayının şüphelisi E.Ç. gözaltına çocuklar ise koruma altına alındı.

Yapılan işlemlerin ardından Anamur’a getirilen şüpheli kocanın ifade işlemleri tamamlandı. Anamur Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli kasten adam öldürme suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki otomobilin çarpıştığı kaza anı kameradaİki otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada
Çiriş otu toplamaya gitti hayatını kaybettiÇiriş otu toplamaya gitti hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

İstanbul’da toprağın altından cephanelik çıktı

İstanbul’da toprağın altından cephanelik çıktı

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

