Eşini ve 11 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü! Korkunç detay... Telefonla arayanlara 'uyuyorlar' demiş

Edirne’yi derinden sarsan olay Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Ailesiyle aynı apartmanda yaşayan Ömer Gökhan Alacı (41), eşi Didem Örs Alacı (38) ile 11 yaşındaki oğulları Doruk Kaan Alacı’yı boğarak öldürdükten sonra bıçakla kendini yaralayarak intihara kalkıştı.

EVE GİREN POLİSLER KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Aileden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine yaşadıkları eve itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri, anne ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralı Ömer Gökhan Alacı ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne ile oğlunun cansız bedenleri otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

TELEFONLA ARAYANLARA ’UYUYORLAR, UYANMADILAR’ DEMİŞ

Didem’in aile yakınlarıyla kahvaltı planı yaptığı ancak kahvaltıya gitmemesi üzerine acı olayın ortaya çıktığı belirlendi.

İddialara göre; Didem, aile yakınlarıyla sabah kahvaltıda bir araya gelmek için plan yaptı. Saatler ilerlemesine rağmen Didem’in kahvaltıya gelmemesinden endişelenen yakınları, Didem’i telefonla arayarak neden geciktiğini sormak istedi. Didem’in telefonunu açan cinayet şüphelisi Ömer Gökhan Alacı ’Didem ve Doruk’un henüz uyanmadıklarını’ söyleyerek, telefonu kapattı.

Didem’den gün içinde haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine giden ekipler, aile katliamıyla karşılaştı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır