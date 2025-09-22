HABER

Eşini ve oğlunu öldürüp kaza süsü vermişti! Sır perdesi aralanıyor: Şoke eden günlük detayı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobiliyle Kızılırmak’a uçan Dr. Serdar Kıyak’ın eşi Gülşah Karaman Kıyak ile 1 yaşındaki oğlunun ölümüne ilişkin soruşturma cinayet şüphesiyle derinleştirildi. Tutuklanan Kıyak’ın evinde eşi Gülşah’a ait günlük bulundu. Günlük incelemeye alınırken, eşi ile çocuğunu tasarlayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve cezaevinde intihar girişiminde bulunan Dr. Serdar Kıyak'ın tedavisi sürüyor.

Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil, Kızılırmak Nehri’ne uçtu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Dr. Kıyak'ın eşi Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Alperen Poyraz Kıyak'ın cansız bedenlerine ulaştı. Serdar Kıyak’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Serdar Kıyak’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anne ile oğlunun cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Psikiyatri asistanı Dr. Kıyak ifadesinde, eşi ve kızının kaza sırasında uyuduğunu, kendisinin navigasyona baktığını, bu sırada kontrolünü kaybettiğini söylediği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

FREN İZİNE RASTLANILMADI

Savcılığın yaptığı soruşturmada, Dr. Serdar Kıyak'ın, olay sonrası cüzdan ve cep telefonunun yanında olduğu tespit edildi. Tanıklar, Kıyak'ın olay anında kenarda beklediğini ifade etti. Kıyak’ın olay sonrası 112'yi aramadığı bildirildi. Kazanın olduğu bölgede ise herhangi bir fren izine rastlanılmadığı öğrenildi.

BAŞKA BİRİYLE İLİŞKİ YAŞIYORMUŞ

Öte yandan Gülşah Kıyak'ın yakın arkadaşlarına gönderdiği sesli ve yazılı mesajlarda; eşinin kendisine zarar vereceğini ve tehdit edildiğini söylediği öğrenildi. Dr. Kıyak'ın aynı hastanede görev yapan psikolog D.C. ile ilişkisi olduğu, bu nedenle sürekli tartışma yaşadıkları, şüphelinin psikiyatri ilaçları kullandığı soruşturma dosyasında yer aldı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Dr. Kıyak, eşi ile çocuğunun cenazesinin ardından 'Tasarlayarak kasten öldürme' iddiasıyla gözaltına alındı. Jandarmada susma hakkını kullanan şüpheli, sevk edildiği adliyede verdiği çelişkili ifadeler sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Tutuklanmasından birkaç gün sonra cezaevinde iple kendini asarak intihar teşebbüsünde bulunan Dr. Kıyak, önce Bafra Devlet Hastanesi'ne ardından Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Kıyak'ın buradaki tedavisi sürüyor.

EVDE TALİMATLA ARAMA YAPILDI

Diğer yandan olayların ardından Gülşah Karaman Kıyak'ın ailesi, kızlarının evine gitti. Evdeki tüm kapıların kilitli olduğunu gören aile, durumu yetkililere bildirdi. Savcı talimatıyla arama yapılan evde Gülşan Karaman Kıyak'a ait günlük bulundu. Günlük soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

