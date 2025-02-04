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  4. Eşinin onu aldatıp aldatmadığını öğrenmek için başvurdu... Bu sefer de 7 milyon TL dolandırıldı

Eşinin onu aldatıp aldatmadığını öğrenmek için başvurdu... Bu sefer de 7 milyon TL dolandırıldı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.02.2025 08:28
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Dolandırıcılıkta yeni dönem! Artık eşi tarafından aldatıldığını düşünen bile dolandırılmaya açık. İstanbul'da yaşayan ve eşinin kendisini aldattığından şüphelenen kadın, internetten ulaştığı sözde 'özel dedektifler' tarafından 7 milyon TL dolandırıldı. Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalanan 7 şüpheli, tutuklandı.

Eşinin onu aldatıp aldatmadığını öğrenmek için başvurdu... Bu sefer de 7 milyon TL dolandırıldı

İstanbul'da yaşayan ismi açıklanmayan kadın, eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek internet üzerinden özel dedektif araştırması yaptı. Bu süreçte, kendisini dedektif olarak tanıtan kişiler kadına, eşinin silinen mesajlarını geri getirerek olayını aydınlatabileceklerini söyledi.

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7 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Şüpheliler, üç paket şeklinde dedektiflik programı satın alması gerektiğini söyledikleri kadını, farklı zamanlarda aldıkları paralarla toplam 7 milyon TL dolandırdı. Kadının şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

SÖZDE 'ÖZEL DEDEKTİF'

Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri, sözde 'özel dedektiflik' yaptıkları belirlenen 7 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin takibi zorlaştırmak için farklı hesaplar arasında para transferi yaptığı, ATM'den para çekerken tanınmamak için motosiklet kaskı taktığı ve banka içerisinden nakit para çektikleri öğrenildi.

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ÇETE LİDERİ KOLUNDAKİ ALÇIDAN TANINDI

Güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, dolandırıcılık çetesi liderinin kolunun alçıya sarılı olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Dedektif Aldatma dolandırıcı
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