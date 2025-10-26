Eşinin sevgilisi satırla saldırdı! 2 çocuk babası hayatını kaybetti

Denizli'de ayrı yaşadığı eşinin sevgilisiyle aralarında çıkan kavgada başına aldığı satır darbesiyle ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

EŞİNİN SEVGİLİSİ SATIRLA SALDIRDI

Olay, 22 Ekim Çarşamba günü Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi Lozan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yılmaz Köse (45), ayrı yaşadığı eşi İkbal Köse'nin evinde bulunan çocuklarını görmeye gitti. Bu esnada İkbal Köse'nin evinde olan sevgilisi Muhammet Koç (39), ile Yılmaz Köse arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede Muhammed Koç, Yılmaz Köse'ye satırla saldırarak yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz Köse, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Yılmaz Köse'yi satırla ağır yaralayan Muhammed Koç'u gözaltına aldı.

BABA, HAYATINI KAYBETTİ

İki gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Yılmaz Köse bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yılmaz Köse'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Muhammed Koç ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: İHABu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır