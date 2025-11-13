HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı; o anlar kamerada

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde cadde üzerinde park halindeki otomobilinde oturan Ercan K. (36), eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle Burak E.’nin (34) bıçaklı saldırısına uğradı. Ercan K., sırtından aldığı çok sayıda bıçak darbelerine rağmen otomobiliyle kaçmaya çalıştığı sırada kaza yaptı. Olay anı ise cep telefonuyla görüntülendi.

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı; o anlar kamerada

Olay, saat 18.30 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki otomobilin direksiyon koltuğunda oturan Ercan K., eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği Burak E.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan Ercan K., yaralı halde otomobiliyle kaçarken, yaklaşık 500 metre uzaklaştıktan sonra park halindeki bir hafif ticari araca çarparak durdu.

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı; o anlar kamerada 1

DEFALARCA BIÇAKLANDI, AĞIR YARALANDI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ercan K., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı; o anlar kamerada 2

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Amerika’da çalıştığı ve bir süre önce Türkiye'ye geldiği öğrenilen Burak E. kaçarken, polis yakalanması için çalışma başlattı.

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı; o anlar kamerada 3

Öte yandan Burak E.’nin, Ercan K.’yı defalarca bıçakladığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı; o anlar kamerada 4

(DHA)

13 Kasım 2025
13 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralıMalatya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Baba ve oğlu sokak ortasında öldürüldüBaba ve oğlu sokak ortasında öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Aldatma kavga saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çıplak haldeydi... Mesajları silmiş, numarayı değiştirmiş

Çıplak haldeydi... Mesajları silmiş, numarayı değiştirmiş

Balıkesir beşik gibi! 5 dakika içinde 4 üzeri 3 deprem....

Balıkesir beşik gibi! 5 dakika içinde 4 üzeri 3 deprem....

Galatasaray'da ilk hedef: Lookman! Osimhen'den sonra 2.rekor geliyor...

Galatasaray'da ilk hedef: Lookman! Osimhen'den sonra 2.rekor geliyor...

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Faiz indirimi sürprizi: Erdoğan imzaladı!

Faiz indirimi sürprizi: Erdoğan imzaladı!

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.