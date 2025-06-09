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Eşiyle tartışıp intihar etmek istedi! Kütahya'da gece yarısı panik

Kütahya’da eşiyle tartıştık sonra evin çatısına çıkarak intihar etmek isteyen H.A., (36) polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Eşiyle tartışıp intihar etmek istedi! Kütahya'da gece yarısı panik

Olay, gece 03.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Yıldız Sokakta meydana geldi. H.A., evde eşiyle tartışmasının ardından sinirlenerek 4’ncü kattaki çatıya çıktı. Balkon kısmından intihar etmek isteyen H.A.’yı yakınları ikna edemeyince polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yere hava yastığı açarak tedbir aldı. O esnada, H.A.’yı ikna etmeye çalışan polisler, bir anlık dalgınlığından faydalanarak içeri çekti. H.A., sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Kütahya
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