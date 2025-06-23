Eski AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in evinde cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgilere göre, 22., 23., 26. ve 27. TBMM Yasama Yürütme dönemlerinde AK Parti Manisa Milletvekilliği yapan İsmail Bilen, Ankara'daki evinde cansız beni bulundu. 4. dönem AK Parti milletvekilliği yapan 63 yaşındaki Bilen'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek.

YENİŞEHİRLİOĞLU: "RABBİM MEKANINI CENNET EYLESİN"

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki dönem Manisa Milletvekilimiz, değerli hemşehrimiz İsmail Bilen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır