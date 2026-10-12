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Sosyal medyadaki videoları ile tanınıyor! Feci şekilde darbedildi

Adana'da sosyal medyadaki videolarıyla tanınan zihinsel engelli Selçuk Demir darbedildi. Bir kız çocuğunun başını okşadığı gerekçesiyle çocuğun akrabaları tarafından dövülen Demir, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Sosyal medyadaki videoları ile tanınıyor! Feci şekilde darbedildi

Olay, önceki gün Ceyhan ilçesine bağlı İsalı Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medyada, bisiklet sürerken dans ettiği videolarla tanınan zihinsel engelli Selçuk Demir, iddiaya göre bir kız çocuğunun başını okşadığı gerekçesiyle çocuğun akrabaları olan R.G., A.K. ve D.K. tarafından darbedildi.

Sosyal medyadaki videoları ile tanınıyor! Feci şekilde darbedildi 1

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Demir, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kanlar içerisinde ambulansla hastaneye kaldırılan Demir, tedavisinin ardından taburcu edildi. Darp raporu alan Demir, şüphelilerden şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sosyal medyadaki videoları ile tanınıyor! Feci şekilde darbedildi 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Adana
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