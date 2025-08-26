HABER

Eski belediye başkanı feci kaza geçirdi: Hem ehliyetsiz hem de alkollü çıktı!

Zonguldak’ta, eski belediye başkanlarından İsmail Eşref’in kullandığı otomobil ile TIR çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, yapılan kontrolde Eşref’in alkollü ve ehliyetsiz olduğu, ayrıca otomobilinde de muayene ve sigorta olmadığı tespit edildi.

Feci kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi 100’üncü Yıl Terminal mevkisinde meydana geldi. Eski Zonguldak Belediye Başkanı İsmail Eşref yönetimindeki 34 FH 1323 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 AEB 471 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil trafik lambasına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

ESKİ BAŞKAN ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından sürücülerin gerekli kontrolleri yapıldı. İsmail Eşref’in alkollü ve ehliyetsiz olduğu, ayrıca otomobilinin muayene ve sigortasının bulunmadığı tespit edildi.

Eşref’e ceza uygulanırken, araç da trafikten men edilerek, çekici yardımıyla emniyete ait otoparka çekildi.

(DHA)

