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  4. Eski belediye başkanı feci şekilde can verdi! Kar yağışını izlemek isterken 2. kattan düştü

Eski belediye başkanı feci şekilde can verdi! Kar yağışını izlemek isterken 2. kattan düştü

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
05.02.2025 17:24
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Aksaray’da yürekleri burkan bir olay yaşandı! Eski belde belediye başkanı Sabri Pamuk, pencereden kar yağışını izlerken dengesini kaybedip 2. kattan düştü. 84 yaşındaki 7 çocuk babası Pamuk, hemen hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eski belediye başkanı feci şekilde can verdi! Kar yağışını izlemek isterken 2. kattan düştü

Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde evinin penceresinden düşen eski belediye başkanı Sabri Pamuk (84) yaşamını yitirdi. Pamuk'un kar yağışını izlemek isterken dengesini kaybedip, düştüğü öğrenildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Bekarlar köyünde meydana geldi. Müstakil evinin penceresinden kar yağışını izlemek için dışarıya bakarken dengesini kaybeden Sabri Pamuk, 4,5 metre yükseklikten düşüp yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

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Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Pamuk, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sabri Pamuk doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sabri Pamuk’un cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

7 ÇOCUK BABASIYDI

7 çocuk babası Sabri Pamuk’un, 1994 yılında o dönem kasaba olan Bekarlar’ın belediye başkanlığını yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Aksaray kar eski yağış
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