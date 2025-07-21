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Eski CHP Bursa Milletvekili Karabıyık'ın cenazesi, memleketine gönderildi

Bursa'da hayatını kaybeden eski CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık’ın cenazesi, Ulucamii'de kılınan namazın ardından memleketi Bilecik'e gönderildi.

Eski CHP Bursa Milletvekili Karabıyık'ın cenazesi, memleketine gönderildi

Bursa’da özel bir hastanede yumuşak doku kanseri tedavisi gören ve dün sabah yaşamını yitiren, önceki dönem CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık için ilk tören, uzun yıllar eğitim verdiği Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yapıldı. Ardından Karabıyık’ın cenazesi, Bursa Ulucamii’ne getirildi.

Buradaki törene Lale Karabıyık’ın eşi Nezih Karabıyık ile kızı Pınar Karabıyık’ın yanı sıra Bursa Valisi Erol Ayyıldız, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, CHP Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk ve Orhan Sarıbal, CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Akif Hamza Çebi, Eski Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve yakınları katıldı.

Cenaze töreninde Lale Karabıyık’ın eşi ve kızının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Karabıyık’ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bilecik’e gönderildi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
CHP cenaze
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