HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eski DGM binalarının tahliyesi sırasında gerginlik! AK Partili İnan'dan açıklama: "Vatandaşımızın gönlü ferah olsun"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullandığı eski DGM binalarının tahliyesi sırasında gerginlik yaşanmıştı. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan yaptığı açıklamada "Şehrimize yakışır, İzmirli gençlerimizin geleceğine armağan edeceğimiz muhteşem bir eser kazandıracağız" dedi.

Rosetta

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullandığı eski DGM binalarının tahliyesi sırasında gerginlik yaşandı.

"GÖNLÜNÜZ FERAH OLSUN"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan "İzmirli hemşehrilerim, gönlünüz ferah olsun. Şehrimize yakışır, İzmirli gençlerimizin geleceğine armağan edeceğimiz muhteşem bir eser kazandıracağız" dedi.

İnan şunları ifade etti:

"CHP’li Belediye Başkanı imzasıyla İzmir’in öz kaynakları İstanbullu vakıflara altın tepside sunulurken dillerini yutanlar, bugün devletin kurumuna karşı sahte bir isyan başlatıp şov yapıyor!

Bugün orada polisimize zorluk çıkartan şahıslara soruyorum!

25 Kasım 2021'de kapalı kapılar ardında o peşkeş belgelerine imzalar atılırken neredeydiniz?

Sizin İzmir sevginiz hiçbir zaman olmadı, sadece maskeniz vardı!

O gün sus pus olan milletvekilleri ve CHP’li siyasiler; ne kadar iki yüzlüsünüz!

Siz bu güzel şehre karşı hep iki yüzlü oldunuz, kapalı kapılar ardındaki gerçek ajandanızı hiçbir zaman şeffaflıkla ortaya koyamadınız.

Bugün orada sahte kahramanlık yapması gerekenler siz değilsiniz!

Eğer 2021 yılında İzmir'in malları dağıtılırken bu peşkeşe itiraz edebilmiş omurgalı tek bir CHP’li yönetici varsa, İzmirliler olarak bizim muhatabımız ancak odur!

Gerisi sadece kötü bir tiyatrodur.

Bu mücadele nettir: Bu mücadele; İzmir’i gerçekten dert edinenler ile İzmir’i kendi çıkarlarına peşkeş çekenlerin mücadelesidir.

O hımbıl belediye başkanının inisiyatifine kalsaydı, buralar çoktan belli rantsal çevrelere teslim edilmişti.

İzmirli hemşehrilerim, gönlünüz ferah olsun.

Şehrimize yakışır, İzmirli gençlerimizin geleceğine armağan edeceğimiz muhteşem bir eser kazandıracağız.

Bize güvenin, İzmir'in enerjisini sömüren bu iki yüzlü sahtekarlara asla prim vermeyin.

İzmir sahipsiz değildir!

İzmir’in hakkını, AK Parti kadroları var olduğu müddetçe bu sahtekarlara asla yedirmeyeceğiz!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.