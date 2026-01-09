HABER

'Eski eşi öldürüp gömdü' iddiası harekete geçirdi: İş makinalarıyla arama yapılıyor

Kartal'da 20 Mart 2024 tarihinde babası ve kız kardeşi tarafından kayıp başvurusu yapılan Nuriye Dilmaç'ı eski eşinin öldürdüğü ve Şile'de hafriyat alanına gömüldüğüne ilişkin verilen ifadenin ardından 5 şüpheli tutuklandı. Dilmaç'ın cesedini bulmak için başlatılan çalışmalar havadan görüntülendi.

Kartal'da 2024 yılında kayıp ihbarı yapılan kadınla ilgili yeni bir iddianın ortaya atılması ekipleri harekete geçirdi. Kadının eski eşi tarafından öldüdülüp gömüldüğü yönündeki ihbar üzerine Şile'de iş makineleriyle hafriyat alanında naaşını bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.

KAYIP KADINLA İLGİLİ 'ESKİ EŞİ ÖLDÜRÜP GÖMDÜ' İDDİASI

Kartal'da 20 Mart 2024'te Nuriye Dilmaç'tan haber alınaması üzerine kız kardeşi ve babası kayıp başvurusunda bulundu. Dilmaç'ın kaybıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Dilmaç'ın eski eşi D.D, çocukları E.D. ile eski eşinin kardeşleri E.D, Z.D. ve C.D. şüpheli olarak dosyaya eklendi.

OĞLU İFADE VERDİ: "ŞİLE'DEKİ HAFRİYAT DÖKÜM ALANINA ÇUVAL İÇERİSİNDE GÖMDÜ"

Maktül Dilmaç'ı oğlu E.D'nin verdiği ifadede annesini, babası D.D'nin boğarak öldürdüğü ve Şile'deki hafriyat döküm alanına çuval içerisinde gömdüklerini söylemesi üzerine şüpheli E.D'ye olay yerinde yer gösterme işlemi yaptırıldı. Maktülün cesedini bulmak için alana kadavra köpekleri getirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI: 6 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında dosyaya eklenen ve gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye götürüldü. Savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 6'sı tutuklama istemiyle 2'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nuriye Dilmaç'ın eski eşi D.D'nin de aralarında bulunduğu 5'şüpheliyi 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. 3 şüphelinin de adli kontrolle serbest bırakıldı. Nuriye Dilmaç'ın cesedini bulmak için Şile'de arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA






