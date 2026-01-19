Eski eşinin polis kocasını vuran polis memuru adliyeye sevk edildi

Olay dün gece Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, polis memuru S.Y., polis olan eski eşi A.Ç.’den olma çocuğunu görmek için Bilecik’e geldi. Bu esnada A.Ç.’nin evlendiği kocası H.Ç. ile eski eş S.Y. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası S.Y. tabancayla H.Ç.’yi tabancayla sol bacağından vurarak yaraladı. Yaralı polis memuru H.Ç., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan S.Y. ilk ifadesinin ardından bu sabah yoğun güvenlik önlemleri arasından Bilecik Adliyesi’ne getirildi.Kaynak: İHA