Eski futbolcu diye bilinirken IŞİD üyeliğinden tutuklandı! Yeşil sahalardan Ebu Hanzala destekçiliğine...

Bir zamanlar milli takım forması da terleten eski futbolcu Yusuf Atay terör örgütü IŞİD'e üye olmak suçlamasıyla tutuklandı. İddianamede Atay'ın sosyal medya paylaşımları yer aldı. O paylaşımlarda Atay'ın ABD'deki 11 Eylül saldırısını desteklediği görülürken 'şeriat' paylaşımı da dikkat çekti. Silah görselleri de iddianamede kendine yer bulurken Atay'ın bir de Ebu Hanzala'yı (Halis Bayancuk) paylaştığı görüldü.

Hazar Gönüllü

Yusuf Atay 2000-2001 yıllarında U-15 ve U-16'da Türkiye formasıyla top koşturuyordu. Bu yıl 27 Ekim'de gözaltına alınan Atay, emniyet ve savcılıktaki sorgusunun ardından 30 Ekim'de tutuklandı. 4 Kasım tarihli iddianamede Yusuf Atay terör örgütü IŞİD kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye’ olmakla suçlandı.

EBU HANZALA PAYLAŞIMI

Davanın ilk duruşması 25 Kasım'da İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Halk TV'nin haberine göre; Atay iddianamede IŞİD’e üye olmakla suçlanıyor. İddianamenin temel dayanağını ise Atay’ın X (Twitter) paylaşımları ile kendi rızası ile şifresini verdiği cep telefonundaki bazı fotoğraf ve videolar oldu. Atay’ın sosyal medya platformunu aktif kullandığı görülüyor. Hizb ut-Tahrir’in yayın organı Köklü Değişim dergisinin konferanslarına birkaç kez katıldığını ifade eden, geçen günlerde gözaltına alınan ve Ebu Hanzala olarak da anılan Halis Bayancuk’un bazı videolu mesajlarını paylaştığı anlaşıldı.

11 EYLÜL SALDIRISINI ÖVDÜ

Emniyet ifadesinde El Kaide’yi terör örgütü olarak gördüğünü kaydeden Atay, anılan örgütün üstlendiği ABD’deki 11 Eylül saldırılarına ilişkin bir haberi “Görüntüye bak.. Sanat eseri” ifadesi ile alıntıladığı görüldü. Amerikan tarihinin en ölümcül terör saldırısında 2 bin 977 kişi yaşamını yitirmişti. Atay’ın cep telefonunda İsrail Büyükelçiliğini aratma gerekçesini ise, Gazze ile ilgili düzenlenen protestolara katılmak için adresi öğrenme amaçlı yaptığını kaydetti.

Eski futbolcu diye bilinirken IŞİD üyeliğinden tutuklandı! Yeşil sahalardan Ebu Hanzala destekçiliğine... 1

'ŞERİAT' PAYLAŞIMI

X paylaşımlarının birinde “Bir gün hepiniz en adaletli olanın Allah'ın hükmü olduğunu, Şeriatın hak olduğunu, kısastan daha güzel bir hüküm olmadığını tıpış tıpış anlayıp, boyun eğeceksiniz!!!” diyen Atay’ın 70 bini aşkın kişinin İsrail tarafından katledildiği Gazze’ye ilişkin de bir dizi duyarlılık mesajı paylaştığı anlaşıldı.

Eski futbolcu diye bilinirken IŞİD üyeliğinden tutuklandı! Yeşil sahalardan Ebu Hanzala destekçiliğine... 2

O GÖRSELLER DELİL SAYILDI

Atay, 9 Ekim tarihli bir mesajında “Yarın ruh sağlığım için birkaç günlüğüne Twitter uygulamayı silmem gerekebilir. 2 yıldır Gazze yerle bir olurken, on binlerce çocuk kadın erkek şehit verilirken, içeri su dahi sokamayanların; oradaki aslan gibi kardeşlerimizin direnişinin üstüne, mehter marşlarıyla 'Reis garantör oldu, Masada barışı sağladık, Türkiye masaya yumruğunu vurdu’ gibi trollerin utanmaz paylaşımlarını çekemeyebilirim...” ifadelerini kullandığı anlaşıldı. Yusuf Atay’ın cep telefonunda bulunan bazı silah görselleri de ‘örgüt üyeliğine’ delil olarak görüldü.

Eski futbolcu diye bilinirken IŞİD üyeliğinden tutuklandı! Yeşil sahalardan Ebu Hanzala destekçiliğine... 3
Atay'ın bir arkadaşının gönderdiği şaka amaçlı bir video da dosyaya delil olarak girdi.

AVUKATI BÖYLE SAVUNDU: "SOYKIRIMA TEPKİ GÖSTERMEK İSTEDİ"

Müvekkilinin herhangi bir örgüte üye olmadığını, herhangi bir hiyerarşik ilişkinin de tespit edilmediğine vurgu yapan Atay’ın avukatı “İddia makamı bir yanılgı içerisindedir. İlk yanılgı noktası Yusuf'un bu yaşadığı dönemin, dünyada yaşanan bir soykırım döneminde olduğunun görülmemesidir. Dünya, İsrail'in Filistin'e, Filistinli sivillere kadın ve çocuklar yönelik soykırımı sadece izlemiştir. İnsanlar bu mezalime karşı insan olma, müslüman olma kimliği ile tepkiler göstermek istemişlerdir” dedi. Atay’ın avukatı 20 bini çocuk toplam 70 bin Filistinlinin katledildiği bilgisine yer verdi.

Eski futbolcu diye bilinirken IŞİD üyeliğinden tutuklandı! Yeşil sahalardan Ebu Hanzala destekçiliğine... 4

U-16 MİLLİ TAKIM FORMASI TERLETTİ

Yusuf Atay için “Müvekkil milli bir futbolcu, ülkemizi birçok ulusal ve uluslararası futbol müsabakalarında temsil etmiş” denilen savunma dilekçesinde şu bilgilere yer verildi:
“Dosyadaki 16 Ekim 2025 tarihli araştırma tutanağında adı geçen şahsın 1. derece akraba eş anne baba çocuk ve kardeşlerin terör arşiv kaydı bulunmadığı tespit edilmiştir. Yedi göbekte böyle bir dosya yoktur. Üçüncü yanılgı noktası, kendi telefonunu şifrelerini verdiği telefondan çıkan paylaşımların terör örgütü üyesi olarak gösterilme çabasıdır” denildi.

