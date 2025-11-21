HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir'deki polis merkezine saldırıyla ilgili gözaltına alınmışlardı! Ebu Hanzala ve Ebu Haris için yeni karar

İzmir’de Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik silahlı saldırıda 3 polis şehit olmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ebu Hanzala kod isimli Halis Bayancuk ve Ebu Haris kod isimli Haris Karadağ hakkında yeni bir karar verildi.

İzmir'deki polis merkezine saldırıyla ilgili gözaltına alınmışlardı! Ebu Hanzala ve Ebu Haris için yeni karar

İzmir’de 8 Eylül Pazartesi sabahı meydana gelen olayda, 16 yaşındaki E.B., Balçova Salih İşgören Polis Merkezine pompalı tüfekle ateş açmış, saldırıda polis memurları Hasan Akın, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ yaralanmıştı. Silah seslerini duyan 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir olay yerine gitti ve kaçan saldırgan kısa sürede polis tarafından aynı sokakta kıstırıldı. Çıkan çatışmada Muhsin Aydemir ile bir sivil vatandaş yaralandı. Polis, saldırganı bacaklarından vurarak etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

İzmir deki polis merkezine saldırıyla ilgili gözaltına alınmışlardı! Ebu Hanzala ve Ebu Haris için yeni karar 1

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın’ın şehit olduğunu belirledi. Yaralı polislerden Ömer Amilağ, 23 gün sonra yaşamını yitirerek şehit düştü. Saldırıda yaralanan Murat Dağlı ve sivil vatandaş tedavilerinin ardından taburcu edildi. Soruşturma kapsamında saldırgan E.B. ve ailesiyle birlikte çok sayıda kişi çeşitli terör suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A, K.N, C.T, F.S.A, M.E. ve B.Y ise ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklama talebiyle, T.Y. ve F.Ç’nin de aynı suçtan adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevkleri yapıldı. Saldırgan, babası N.B. ile M.A, K.N, C.T, F.S.A. ve M.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, saldırganın annesi A.B ile T.Y, B.Y ve F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir deki polis merkezine saldırıyla ilgili gözaltına alınmışlardı! Ebu Hanzala ve Ebu Haris için yeni karar 2

EBU HANZALA VE EBU HARİS DE SERBEST

Soruşturma çerçevesinde ’Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk, ’Ebu Haris’ kod adlı Haris Karadağ ve ’Ebu Ubeyde’ kod adlı İlyas Aydın hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Kasım sabahı gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda; Halis Bayancuk İstanbul’da, Haris Karadağ ise İzmir’de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden İlyas Aydın’ın yurtdışında bulunduğunun değerlendirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B. ile bağlantılarının araştırıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından savcılık sorgularının sonrası, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest kaldı.

İzmir deki polis merkezine saldırıyla ilgili gözaltına alınmışlardı! Ebu Hanzala ve Ebu Haris için yeni karar 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yerlikaya: "Tek hedefimiz 688 bin arkadaşımızla aziz milletimizin huzur ve güvenliği"Bakan Yerlikaya: "Tek hedefimiz 688 bin arkadaşımızla aziz milletimizin huzur ve güvenliği"
Hakkarili genç öğretmen toprağa verildiHakkarili genç öğretmen toprağa verildi

Anahtar Kelimeler:
şehit polis Gözaltı İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.