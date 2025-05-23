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Eski Kızılay Başkanı'nın kızı Zehra Kınık için 15 yıla kadar hapis talebi!

Eski Kızılay Başkanı'nın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin davada savcı, 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

Eski Kızılay Başkanı'nın kızı Zehra Kınık için 15 yıla kadar hapis talebi!

Beykoz'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin davada yargılanan sanık Fatma Zehra Kınık Demir'in "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davada Cumhuriyet Savcısı Semih Duman, celse arası mütalaasını açıkladı. Mütalaada, yargılamaya konu olan olayda, sanık sürücü Fatma Zehra Kınık Demir'in sevk ve idaresindeki otomobille tali yolda gitmek isterken ana yolda seyir halinde bulunan suça sürüklenen çocuk Y.S.Ö'nün sevk ve idaresindeki motosiklete çarptığı, yolcu olarak bulunan Batım Barlasçeki'nin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

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KAZADA YARALANANLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI!

Kaza nedeniyle yaralanan yayalardan İbrahim Ethem Üstünçelik'in şikayetçi olmadığı, Muammer Kızıl'ın kollukta şikayetçi olduğu fakat kovuşturma aşamasında şikayetinden vazgeçtiği mütalaada yer aldı.

Mütalaada, kolluk görevlilerince düzenlenen trafik kaza tutanağına göre sanık Demir'in, 2918 sayılı Karayolları Taşıma Yönetmeliğince kural ihlali yaptığı ve asli kusurlu olduğunun tespit edildiği, suça sürüklenen çocuk Y.S.Ö'nün ise kural ihlali yaptığı ve tali kusurlu olduğu belirtildi.

2 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ!

Bu kapsamda, mütalaada, sanık Demir'in "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılması istendi.

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İDDİANAMEDEN!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Temmuz'da şüpheli Fatma Zehra Kınık Demir'in kullandığı 34 FKJ 390 plakalı aracıyla Kavacık Mahallesi Baki Sokak'tan FSM Caddesi'ne çıktığı esnada, Y.S.Ö'nün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosikletle çarpıştığı, devrilen motosikletin yerde sürüklenip kaldırımda yürüyen müşteki Muammer Kızıl'a vurduğu belirtildi.

İddianamede, kazada motosiklet sürücüsünün arkasında yolcu olarak bulunan Batın Barlas Çeki'nin de savrularak beton bariyerlere çarpmasının ardından Y.S.Ö, Muammer Kızıl ve Çeki'nin yaralı olarak hastaneye kaldırıldıkları kaydedildi.

Çeki'nin hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, Kızıl ve Y.S.Ö'nün ise yaralandıkları belirtilen iddianamede, kolluk görevlilerince düzenlenen trafik kaza tespit tutanağına göre şüpheli Fatma Zehra Kınık Demir'in kusurlu olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

Ölü muayene ve otopsi tutanağına göre, Çeki'nin ölümünün genel beden travması sonucu meydana geldiğine dikkat çekilen iddianamede, şüpheli Demir'in alınan ifadesinde "üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, olayda kusurlu olmadığını beyan ettiği" aktarıldı.

İddianamede, şüphelinin olay tarihinde idaresinde bulunan aracıyla Y.S.Ö'nün motosikletine çarpıp, taksirli eylemi sonucu Batın Barlas Çeki'nin ölümüne, Muammer Kızıl ile Y.S.Ö'nün de yaralanmasına sebebiyet verdiği vurgulanarak, Fatma Zehra Kınık Demir'in "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından, savcılık müştekilerden 18 yaşından küçük Y.S.Ö'nün de olayda sorumluluğu olduğunu tespit ederek, hakkında ek iddianame düzenlenmişti.

Mahkeme, Y.S.Ö. hakkındaki ek iddianamenin ana iddianameyle birleştirilmesine karar vermişti.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Savcı dava
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