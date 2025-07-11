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Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ı hayattan koparmıştı! Cezası belli oldu

Muğla'da karşıdan karşıya geçen eski milli basketbolcu İlkan Karaman, bir otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetmişti. Mahkeme, Karaman'ın ölümüne yol açan Emre Ali Önder'e 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ı hayattan koparmıştı! Cezası belli oldu

İzmir'de yaşayan, Basketbol Süper Ligi'nde yıllarca birçok takımda forma giyen, aynı zamanda bir dönem A Milli Takım'da oynayan İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde ev kiraladı. Karaman, eşyalarını Datça'ya taşıdı. Geçen yıl 8 Eylül'de saat 02.30 sıralarında buradaki bir akaryakıt istasyonunun önünden yolun karşısına geçmek isteyen Karaman'a, inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in kullandığı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Karaman, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazanın ardından kaçan Önder, 2 saat sonra Datça Devlet Hastanesi'nin önünde yakalandı. Muayenesinde 1,19 promil alkollü olduğu belirlenip, gözaltına alınan Önder, tutuklandı.

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman ı hayattan koparmıştı! Cezası belli oldu 1

"HASTANEDEYKEN POLİS GELDİ, BENİ YAKALADILAR"

Emre Ali Önder, savcılıktaki ifadesinde evinde yüksek alkol oranına sahip 2 bira içtiğini belirtip, "Sonrasında annemin uyku ilacını almak amacıyla trafiğe çıktım. Araçla Reşadiye Mahallesi'ndeki kavşağa geldiğimde ışıklardan geçeceğim için frene bastım. Frene basmamla birlikte araç kaymaya başladı. Bu nedenle refüje çarptım ve direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride doğru geçtim. Bu sırada olay yerinde yaya olarak bulunan tanımadığım, ismini sonradan öğrendiğim bir kişinin hayatını kaybettiğini öğrendim. Kazadan sonra olay yerine vatandaşlar gelip, bizimle ilgilendi. Yaralandığım için Datça Devlet Hastanesi'ne gittim. Amacım, olay yerinden kaçmak değildi. Hastanedeyken polis ekipleri geldi ve beni yakaladılar. Kaza anında alkollüydüm. Yaşananlar için üzgünüm" dedi.

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman ı hayattan koparmıştı! Cezası belli oldu 2

ASLİ KUSURLU BULUNDU

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturmanın ardından Emre Ali Önder hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede; İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi tarafından düzenlenen raporda Önder'in dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları ile asli derecede kusurlu olduğu, Karaman'ın kusurunun bulunmadığı anlatıldı.

Emre Ali Önder'in olay anından yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra alınan raporunda 1,19 promil alkollü olduğunun tespiti göz önüne alındığında, olay anında alkol oranının daha yüksek olduğunun anlaşıldığı, ifadesinde de trafiğe çıkmadan önce yüksek alkol oranına sahip bira tükettiğini belirttiği, meydana gelen sonucu öngörmesinin gerektiği, bu bağlamda şüphelinin bilinçli taksirle hareket ettiğinin kabul edilmesinin gerektiği ifade edildi. İddianamede tüm dosya kapsamı ve deliller birlikte değerlendirildiğinde; şüphelinin üzerine atılı 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçunu 1,19'dan daha yüksek promil alkollü olarak trafiğe çıkıp, dikkat ve özen yükümlülüklerine uymayarak kazaya sebebiyet verip, sonucunda İlkan Karaman'ın ölümüne neden olduğu yer aldı.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ, YENİDEN TUTUKLANDI

Emre Ali Önder, 10 Ocak'ta Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Önder'in hazır bulunduğu duruşmaya İlkan Karaman'ın yakınları ve avukatları katıldı. Önder, savunmasında yaşananlar için üzgün olduğunu anlattı. Mahkeme heyeti, Emre Ali Önder'in cezaevinde yattığı süreyi göz önünde bulundurarak, haftada iki gün polis merkezine imza atma koşulu ve yurt dışına çıkış yasağı uygulayarak tahliyesine karar verdi. Bunun üzerine Datça Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Önder için yakalama kararı çıkartıldı. Muğla Adliyesi'ne gelen Önder teslim oldu. Önder, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

KARAR VERİLDİ

Tutuklu sanık Emre Ali Önder'in yargılanmasına bugün görülen ikinci duruşmayla devam edildi. Duruşmaya İlkan Karaman ve Emre Ali Önder'in avukatları ile yakınları katıldı. Tarafların son sözlerinin sorulmasının ardından kararını veren mahkeme heyeti, sanık Önder'e 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: DHA

11 Temmuz 2025
11 Temmuz 2025

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla İlkan Karaman
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