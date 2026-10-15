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Trump kararından vazgeçti! İnfaz canlı yayınlanmayacak

ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir kişi ilk kez halka açık bir şekilde kurşunlanarak infaz edilecekti. Trump yaptığı son açıklamada Nidal Hasan'ın infazının canlı yayınlanmayacağını açıkladı.

Trump kararından vazgeçti! İnfaz canlı yayınlanmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, 2009 yılında Fort Hood askeri üssünde 13 silahsız askeri vurarak öldüren saldırgan Nidal Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edilmesinin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, infazın canlı olarak yayınlanmayacağını bildirdi. ABD Başkanı, "İdamın yayınlanmasının, Amerika'nın Hasan gibi teröristlerle nasıl başa çıktığına yönelik tüm dünyaya yönelik güçlü bir caydırıcılık unsuru olacağını düşünüyorum ancak, birçok kişi onun ölümünü canlı yayın üzerinden izlemeyi tercih etmiyor" ifadelerini kullandı.

Trump kararından vazgeçti! İnfaz canlı yayınlanmayacak 1

"ADALETE TANIKLIK ETMEYİ HAK EDİYORLAR"

Trump, Hasan'ın idam cezasının planlandığı şekilde infaz edileceğini belirterek, "(Hasan) Planlandığı şekilde kurşuna dizilerek ölecek, ancak bu canlı yayınlanmayacak. Bununla birlikte, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları isterlerse idamı izleyebilecekler. Adalete tanıklık etmeyi hak ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump kararından vazgeçti! İnfaz canlı yayınlanmayacak 2

13 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

ABD ordusunda psikiyatrist olarak görev yapan Hasan, 5 Kasım 2009'da Fort Hood'daki bir sağlık merkezinde ateş açmıştı. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla kişi yaralanmıştı. Hasan, saldırıyı Afganistan'a gönderilecek askerlerin Müslümanları öldürmesini engellemek amacıyla gerçekleştirdiğini savunmuş, yargılama sırasında saldırıyı gerçekleştiren kişinin kendisi olduğunu kabul etmişti. Hasan, 2013 yılında askeri mahkeme tarafından 13 ayrı kasten öldürme ve 32 ayrı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan suçlu bulunarak ölüm cezasına çarptırılmıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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