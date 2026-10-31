Eski sevgilisinin başından vurarak öldürdüğü Kumsal, toprağa verildi

Olay, 27 Ekim saat 14.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yer alan Öğüt Can Apartmanı’nın 3’üncü katında meydana geldi.

ESKİ SEVGİLİSİ BAŞINDAN VURUP KAÇTI

İddiaya göre, Kumsal Kayan ile hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi V.D. arasında telefon görüşmesi esnasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından V.D., annesiyle yaşayan Kumsal Kayan’ın yanına gitti. Tarafların tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. V.D., belinden çıkardığı tabancayla Kumsal Kayan’ı başından vurup kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kumsal Kayan, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne sevk edilen Kayan, hastanedeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cinayetin ardından Eğriboyun Mezarlığı’na kaçan ve intihar girişiminde bulunmak isterken suç aleti tabancayla yakalanan şüpheli; emniyetteki işlemlerinin sonuçlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. V.D.’nin 'uyuşturucu kullanmak' ve 'silahlı yaralama' suçlarından kaydının bulunduğu anlaşıldı.

Kumsal Kayan için bugün Sultanhisar ilçesine bağlı kırsal Eskihisar Mahallesi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve yakınları katıldı. Kayan, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır