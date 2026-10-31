Yer: Adıyaman! Yardıma koşarken aracın çarptığı kadın yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta kara yolunun Hasancık köyü yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazayı görünce yardım için otomobilden inen Didem K.’ya sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada yaralanan Didem K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Didem K’ya çarpan sürücü olay yerinden kaçarken, yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır