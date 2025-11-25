HABER

Eski sevgiliye 'tuzak' iddiası! Genç kız darbedildiğini söyleyip fotoğrafları paylaştı

Samsun'da, Belinay Ceren M. (21) ve eski erkek arkadaşı B.C.K. (26) ile onun kız arkadaşı C.B. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, Belinay Ceren M. sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Eski erkek arkadaşı tarafından tuzağa çekildiğini öne süren genç kadın darbedildiğini belirtti.

Olay, 22 Kasım’da saat 23.30 sıralarında, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Belinay Ceren M. ve eski erkek arkadaşı B.C.K. ile onun kız arkadaşı C.B. arasında tartışma çıktı.

Eski sevgiliye tuzak iddiası! Genç kız darbedildiğini söyleyip fotoğrafları paylaştı 1

TARTIŞMA, KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Olayın ardından Belinay Ceren M., emniyete gidip, şikayette bulundu. B.C.K. ile C.B., savcı talimatıyla emniyetteki ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Eski sevgiliye tuzak iddiası! Genç kız darbedildiğini söyleyip fotoğrafları paylaştı 2

'TUZAĞA DÜŞÜRDÜ' İDDİASI

Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Belinay Ceren M., darbedildiğine dair fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşarak, "Merhaba ben Ceren M., bunlar da eski erkek arkadaşımın 'Konuşacağız' diyerek tek başıma tuzağa düşürüp bana saldırdıktan sonraki halim" ifadelerine yer verdi.

Eski sevgiliye tuzak iddiası! Genç kız darbedildiğini söyleyip fotoğrafları paylaştı 3

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

