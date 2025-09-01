HABER

Eskişehir 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 01 Eylül Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Eskişehir'de 1 Eylül 2025 Pazartesi günü hava, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 15°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar, kuzey yönünden orta kuvvette esecek. Nem oranı gün boyunca %35 ile %66 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 2 Eylül Salı günü sıcaklık 28°C civarında olacak. 3 Eylül Çarşamba günü ise sıcaklık 30°C seviyelerinde seyredilecek. Gündüzleri güneşli, geceleri ise serin hava koşulları hakim olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Spor yaparken veya fiziksel aktivitelerde bulunurken aşırı sıcaklardan kaçınmak önemlidir. Serin saatleri tercih etmek sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir.

