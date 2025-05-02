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Eskişehir 02 Mayıs Cuma hava durumu: Eskişehir'de bugün hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 02 Mayıs Cuma hava durumu merak edildi. Bugün Eskişehir'de hava durumu hafif yağmurlu olacak.

Eskişehir 02 Mayıs Cuma hava durumu: Eskişehir'de bugün hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Eskişehir'de 2 Mayıs 2025 Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 14°C civarında olacak. Gündüz sıcaklıkları 14°C, gece ise 6°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 3 Mayıs Cumartesi günü muhtemel sağanaklar öngörüldü. 4 ve 5 Mayıs Pazar ve Pazartesi günleri güneşli hava koşulları tahmin ediliyor.

Mayıs ayı boyunca Eskişehir'de ortalama gündüz sıcaklıkları 20°C civarındadır. Gece sıcaklıkları ise 8°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 49 mm olup, yağmurlu gün sayısı 7 civarındadır. Nem oranı ise %58 civarındadır.

Bu hava koşullarında, yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlığınız için faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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