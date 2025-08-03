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Eskişehir 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 3 Ağustos 2025 Pazar günü, Eskişehir'de hava genellikle güneşli olacak.

Eskişehir 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde sıcaklık 27°C civarlarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 18°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 15 km hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %56 ile %83 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişken olacak. 4 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 31°C'ye ulaşacak. Güneşli bir hava hakim olacak. 5 Ağustos Salı günü sıcaklık 31°C civarında kalacak. Hava genel olarak güneşli olacak. 6 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 32°C'ye yükselecek. Güneşli hava devam edecek. 7 Ağustos Perşembe günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklık 27°C civarında olacak. 8 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 28°C'ye düşmesi ve güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor. 9 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 32°C'ye yükselecek. Parlak güneş ışığı altında bir gün geçireceğiz.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 27°C ile 32°C arasında değişecek. Özellikle 7 Ağustos'ta sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Ayrıca, 7 Ağustos'taki olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olmak gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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