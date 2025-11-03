HABER

Eskişehir 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 3 Kasım 2025 tarihinde hava durumu genel olarak bulutlu, gündüz sıcaklıklar 18°C, gece ise 4°C’ye düşecek. 4 Kasım Salı günü güneş daha belirgin olacak ve sıcaklık 20°C’ye yükselecek. Ardından gelen günlerde ise hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah akşam saatlerinde oluşabilecek soğuk havalar için kat kat giyinmek ve rüzgardan korunmak önemli. Pestisit ve tarımsal faaliyetler için de dikkatli olunmalıdır.

Eskişehir'de 3 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu, yüksek bulutların arasında güneş ışıklarını gösteriyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 18°C'ye çıkacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 4°C'ye kadar düşecek. Nem oranı %39 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 10.1 km/saat olarak tahmin ediliyor.

4 Kasım Salı günü hava daha açık olacak. Güneşli günler bizi bekliyor. Sıcaklık 20°C'ye kadar yükselecek. 5 Kasım Çarşamba günü hava, azalan bulutlarla sıcaklıkların 17°C civarında olacağını gösterecek. 6 Kasım Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 15°C seviyelerinde kalacak. 7 Kasım Cuma günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık yine 15°C civarında seyredecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklığı düşebilir. Kat kat giyinmek en iyi tercihtir. Rüzgardan korunmak için uygun giysiler tercih edilmelidir. Gündüz güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Ancak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Sürücüler sabah saatlerinde yoğun pus ve sisle karşılaşabilir. Görüş mesafesi azalabilir. Hız limitlerine uymak önemlidir. Tarımsal faaliyetlerde bulunanlar dikkatli olmalıdır. Gece sıcaklıklarının sıfıra yaklaşması, zirai don riski doğurabilir. Bitkilerin korunması için gerekli önlemleri almak gereklidir.

hava durumu Eskişehir
