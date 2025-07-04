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Eskişehir 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 4 Temmuz 2025 Cuma günü, Eskişehir'de hava güneşli.

Eskişehir 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Bugün, 4 Temmuz 2025 Cuma günü, Eskişehir'de hava güneşli. Sıcaklık 28°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28°C'ye yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 11°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 34 km/saat olarak tahmin ediliyor. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 5 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 31°C’ye ulaşacak. 6 Temmuz Pazar günü 33°C olacak. 7 Temmuz Pazartesi günü ise 36°C’ye çıkacak. Süreç boyunca hava güneşli kalacak. Yağış beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşullarında, doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak gereklidir. Bol su içmek de sağlıklı kalmak için faydalıdır. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Serin ortamlarda vakit geçirmek önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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