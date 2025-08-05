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Eskişehir 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 5 Ağustos 2025 Salı günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Eskişehir 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Eskişehir'de 5 Ağustos 2025 Salı günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 34°C, en düşük sıcaklık ise 19°C civarında bekleniyor. Nem oranı %53 seviyelerinde. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 19 km hızla esecek. Öğle saatlerinde UV indeksi yüksek olacak. Bu nedenle güneşten korunma önlemleri almak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 6 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklıkları 34°C'ye kadar yükselebilir. 7 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklık 30°C civarında seyredecek. Bu dönemde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunma önlemlerini ihmal etmemeleri gerekmektedir. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların sürdüğü günlerde su tüketiminin artırılması önemlidir. Hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi tavsiye edilmektedir.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları bulunan bireyler için risk oluşturabilir. Bu nedenle, bu gruptaki kişilerin aşırı sıcaklardan korunmaları önemlidir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir. Aşırı sıcakların yangın riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Bu yüzden açık alanlarda ateş yakmaktan kaçınılmalıdır. Sigara izmaritleri uygun şekilde söndürülmelidir.

Sıcak hava koşullarının sürdüğü günlerde hava kirliliği seviyelerinin de artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, solunum yolu rahatsızlıkları olanların dışarıda dikkatli olmaları önerilir. Gerekirse maske kullanmaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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