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Eskişehir 06 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu dikkat çekici.

Eskişehir 06 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Eskişehir'de 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu dikkat çekici. Yüksek sıcaklık ve düşük nem oranı var. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 36°C civarında seyredecek. Nem oranı %48 gibi düşük seviyelerde kalacak. Bu, sıcaklığın daha tolere edilebilir hissettirmesine yardımcı olacak. Doğu yönünden esecek rüzgarın hızı 23 km/sa civarında olacak. Bu durum, toz taşınımına neden olabilir.

7 Ağustos Perşembe günü hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Kuzey yönünden esen rüzgarlarla hava serinleyecek. Sıcaklıklar 28°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %63'e yükselecek. Yer yer sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Nem artışı, hissedilen sıcaklığın düşmesine neden olabilir. Ancak, lokal su birikintilerine karşı dikkatli olunması önem taşıyor.

8 Ağustos Cuma günü bulutlu ve rüzgarlı bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif çisenti şeklinde yağış görülebilir. Rüzgar kuzeyden esmeyi sürdürecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak. Özellikle akşam saatlerinde ince bir hırka giyilmesi öneriliyor.

9 ve 10 Ağustos Cumartesi ve Pazar günleri bol güneş ışığı altında sıcaklık 33-34°C arasında seyredecek. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş çarpmalarına karşı korunmak önemlidir.

Sıcak günlerde güneş çarpmalarına karşı dikkatli olunmalıdır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek ve bol su içmek önerilir. Hafif kıyafetler tercih etmek, bu sıcak günlerde rahatlık sağlayacaktır. Rüzgarlı günlerde toz taşınımına karşı ve yerel su birikintilerine karşı tedbirli olunması önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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