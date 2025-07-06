HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Eskişehir 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bugün, 6 Temmuz 2025 Pazar günü, Eskişehir'de hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 33°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklığı ise 19°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 24 km/saat olarak ölçülecek. Nem oranı %28 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 7 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 35°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı 17°C civarında olacak. 8 Temmuz Salı günü sıcaklık yine 35°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı 18°C olacak. 9 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 35°C, gece sıcaklığı ise 17°C olarak kalacak. 10 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 32°C'ye düşecek. Gece sıcaklığı 18°C olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek gerekir. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır. Sıcak hava, özellikle yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu grupların daha dikkatli olması ve serin ortamlarda kalmaları önerilir.

Sıcak hava koşulları, orman yangınları riskini artırabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınmak gerekir. Ayrıca, sigara izmaritlerini uygun şekilde söndürmek büyük önem taşır. Sıcak hava, hava kalitesini de olumsuz etkileyebilir. Solunum rahatsızlığı olanların ve hassas bünyelerin, dışarıda vakit geçirmemeleri önerilir. Hava kalitesinin daha iyi olduğu saatler tercih edilmelidir.

Sıcak hava koşullarının uzun süre devam etmesi, su kaynaklarının azalmasına neden olabilir. Tarım ürünleri de zarar görebilir. Su tasarrufu yapmak önemlidir. Tarım alanlarında sulama yöntemlerini dikkatli bir şekilde planlamak, hem çevre hem de ekonomi açısından faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP Grup Başkanvekili Emir sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldıCHP Grup Başkanvekili Emir sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldı
ABD kabusu yaşıyor: Ölü sayısı 50'ye yükseldi!ABD kabusu yaşıyor: Ölü sayısı 50'ye yükseldi!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 TL'lik ev... Bakanlık harekete geçti! Arama yapanların karşısına çıkıyordu

1 TL'lik ev... Bakanlık harekete geçti! Arama yapanların karşısına çıkıyordu

Kritik hafta! PKK'nın silahlarının tamamının imhası için tarih verildi: 'Öcalan' detayı...

Kritik hafta! PKK'nın silahlarının tamamının imhası için tarih verildi: 'Öcalan' detayı...

Takısız, makyajsız, sade... Diva'nın bu hali olay oldu

Takısız, makyajsız, sade... Diva'nın bu hali olay oldu

CHP Grup Başkanvekili Emir sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldı

CHP Grup Başkanvekili Emir sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldı

O ilimizi sel vurdu! Evleri su bastı, mahsur kalanlar kurtarıldı

O ilimizi sel vurdu! Evleri su bastı, mahsur kalanlar kurtarıldı

Kuzey Makedonya'da gündem bekarlık vergisi

Kuzey Makedonya'da gündem bekarlık vergisi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.