Eskişehir 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de hava durumu 7 Aralık 2025 Pazar günü oldukça bulutlu geçiyor. Gün içinde aralıklı yağmur bekleniyor ve sıcaklık 7°C ile 9°C arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Özellikle sabah saatlerinde sis görülebilir. Sıcaklık aralıkları 5°C ile 10°C arasında değişiyor. Kalın giysiler ile yağışlarda şemsiye kullanmak önemli olacaktır. Trafikte dikkatli olunmalıdır.

Bugün, 7 Aralık 2025 Pazar günü, Eskişehir'de hava çok bulutlu. Aralıklı yağmur bekleniyor. Sıcaklık 7°C ile 9°C arasında seyredecek. Nem oranı %95 düzeyinde olacak. Rüzgar hızı 4.2 km/s şeklinde esmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 8 Aralık Pazartesi günü, hava çok bulutlu olacak. İlk saatlerde hafif yağmur görülebilir. Sıcaklık 7°C ile 10°C arasında değişecek. 9 Aralık Salı günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli bir hava durumu gözlemlenebilir. Sıcaklıklar 5°C ile 10°C arasında devam edecek. 10 Aralık Çarşamba günü, hava az bulutlu olacak. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli havanın devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar bu gün 1°C ile 9°C arasında olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatleri soğuk geçecek. Yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Kalın giysiler seçmek önemlidir. Islanmamak için şemsiye veya su geçirmez kıyafetler faydalı olacaktır. Sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düşebilir. Bu durumda trafikte dikkatli olunmalıdır. Araçların farlarının kullanılması önerilmektedir. Rüzgar orta kuvvette esecek. Açık alanlarda dikkatli olmak önemlidir. Rüzgardan korunmak için uygun önlemler alınmalıdır.

hava durumu Eskişehir
