Eskişehir 07 Ekim Salı Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 7 Ekim 2025 Salı günü, Eskişehir'de gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. En düşük sıcaklık 10°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 22°C civarında gerçekleşecek. Nem oranı %42 ile %95 arasında değişecek. Güney yönünden 13 km hızında rüzgarlar esmesi tahmin ediliyor.

Çarşamba günü, 8 Ekim 2025'te sabah saatlerinde sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 15°C arasında değişiklik gösterecek. Perşembe günü, 9 Ekim 2025'te hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 4°C ile 12°C arasında seyredecek.

Cuma günü, 10 Ekim 2025'te güneşli ve parçalı bulutlu bir hava gözlemlenecek. Sıcaklıklar 4°C ile 15°C arasında olacak. Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmayın. Planlarınızı yaparken esnek olmanız önemlidir.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek faydalıdır. Uygun ayakkabılar giymek ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Soğuk havalarda kat kat giyinmek vücut ısınızı korumanızda destek olur. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez bir mont tercih etmek daha iyi bir seçenek olacaktır. Hava koşullarına uygun planlar yaparak olumsuz etkilerden korunabilirsiniz.