Eskişehir 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de hava durumu 7 Kasım 2025 Cuma günü bulutlu ve güneşli. Sıcaklık 6°C ile 17°C arasında değişirken, nem oranı %90 seviyesinde. Rüzgar hızı 5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Haftasonu da sıcaklıklar 4°C ile 18°C arasında kalacak. 10 Kasım Pazartesi günü 8°C ile 18°C arasında daha serin bir hava bekleniyor. Hava koşullarında değişkenlik olabileceğinden planlarınızı esnek yapmanız faydalı olacaktır.

Hazar Gönüllü

Bugün, 7 Kasım 2025 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu bulutlu ve güneşli. Sıcaklık 6°C ile 17°C arasında değişiyor. Nem oranı %90 civarında. Rüzgar hızı 5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:33, gün batımı ise 17:49.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşulları benzer şekilde olacak. 8 Kasım Cumartesi ve 9 Kasım Pazar günlerinde sıcaklık 4°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı yine %90 civarında kalacak. Rüzgar hızı 5 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu ve batımı saatleri 07:33 ve 17:49.

10 Kasım Pazartesi günü hava koşulları biraz daha serin olacak. Sıcaklık 8°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı %54 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı yine 5 km/saat. Gün doğumu saati 07:32, gün batımı ise 17:43.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız yararlı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda mont bulundurmak iyi bir fikir. Nem oranı yüksek olduğu için uygun kıyafetler seçmeye özen gösterin. Rüzgar hafif olsa da ani değişimler için hazırlıklı olun. Gün doğumu ve batımı saatlerini dikkate alarak, açık hava etkinliklerinizi planlayın.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
