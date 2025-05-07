Eskişehir 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte güneşli olacak. Sıcaklık 24°C'ye kadar yükselecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 12°C'ye kadar düşecek. Perşembe günü hava sıcaklıklarının 26°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Bulutlu ve güneşli bir hava koşulu hakim olacak. Cuma günü yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Ardından hava bulutlanacak. Sıcaklıklar 26°C'ye kadar çıkacak ve gece 15°C civarında olacak. Cumartesi günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece ise 11°C civarında olacak.

Mayıs ayı boyunca Eskişehir'de ortalama yüksek sıcaklıklar 20°C ile 24°C arasında değişiyor. Düşük sıcaklıklar ise 8°C ile 10°C arasında seyrediyor. Yağış miktarı ay boyunca yaklaşık 49 mm olarak kaydedildi. Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına bağlı olarak, özellikle Cumartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak olası rahatsızlıkların önüne geçebilir. Sıcaklıkların artacağı günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı önerilir. Yağışlı günlerde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceğini göz önünde bulundurarak, yolculuk planlarınızı bu duruma göre yapmanızda fayda var.