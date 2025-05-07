HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 07 Mayıs Çarşamba hava durumu açıklandı. Eskişehir'de hava durumu artan bulutlarla birlikte güneşli olacak.

Eskişehir 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Eskişehir'de 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte güneşli olacak. Sıcaklık 24°C'ye kadar yükselecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 12°C'ye kadar düşecek. Perşembe günü hava sıcaklıklarının 26°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Bulutlu ve güneşli bir hava koşulu hakim olacak. Cuma günü yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Ardından hava bulutlanacak. Sıcaklıklar 26°C'ye kadar çıkacak ve gece 15°C civarında olacak. Cumartesi günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece ise 11°C civarında olacak.

Mayıs ayı boyunca Eskişehir'de ortalama yüksek sıcaklıklar 20°C ile 24°C arasında değişiyor. Düşük sıcaklıklar ise 8°C ile 10°C arasında seyrediyor. Yağış miktarı ay boyunca yaklaşık 49 mm olarak kaydedildi. Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına bağlı olarak, özellikle Cumartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak olası rahatsızlıkların önüne geçebilir. Sıcaklıkların artacağı günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı önerilir. Yağışlı günlerde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceğini göz önünde bulundurarak, yolculuk planlarınızı bu duruma göre yapmanızda fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurt sürüsü ilçe merkezine indiKurt sürüsü ilçe merkezine indi
Bitişik 3 ev yandı; 2 itfaiye eri yaralandıBitişik 3 ev yandı; 2 itfaiye eri yaralandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sivas'ta kahreden olay! Anneyi şoke eden an: İki kardeş elleri bağlı boğazları kesilmiş halde bulundu

Sivas'ta kahreden olay! Anneyi şoke eden an: İki kardeş elleri bağlı boğazları kesilmiş halde bulundu

'Evi satmak, arsa almak...' Mert Başaran 'riskli' diyerek uyardı!

'Evi satmak, arsa almak...' Mert Başaran 'riskli' diyerek uyardı!

Bakan Yerlikaya duyurdu, 39 ilde dev operasyon!

Bakan Yerlikaya duyurdu, 39 ilde dev operasyon!

Asya artık diken üstünde! Hindistan Pakistan savaşı başladı: Can kaybı artıyor... 'En çok camiler hedef alındı'

Asya artık diken üstünde! Hindistan Pakistan savaşı başladı: Can kaybı artıyor... 'En çok camiler hedef alındı'

Havuzlu sitede 10 bin TL'ye oturuyor! Elektriği, suyu kesildi ama evden çıkmıyor... Kaya Çilingiroğlu için karar verildi

Havuzlu sitede 10 bin TL'ye oturuyor! Elektriği, suyu kesildi ama evden çıkmıyor... Kaya Çilingiroğlu için karar verildi

Eski sevgilisini barışmak için aparta çağırdı! Duş alırken 2 erkeği karşısında gördü... Videoya alıp ailesine göndermekle tehdit ettiler

Eski sevgilisini barışmak için aparta çağırdı! Duş alırken 2 erkeği karşısında gördü... Videoya alıp ailesine göndermekle tehdit ettiler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.