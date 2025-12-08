Eskişehir 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 8 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu olacak. Gün boyunca çok bulutlu bir hava gözlemlenecek. Sıcaklık 7°C ile 10°C arasında değişmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler olacak. 9 Aralık Salı günü sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 5°C ile 10°C arasında olacak. 10 Aralık Çarşamba günü hava az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık 1°C ile 9°C arasında seyredecek.

Hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olabilir. Özellikle sabah saatlerinde sis ve pus nedeniyle görüş mesafesi azalacak. Bu durum, trafikte dikkatli olunmasını gerektiriyor. Sürücülerin hız limitlerine uyması önemlidir. Takip mesafesinin artırılması da dikkat edilmesi gereken bir diğer noktadır.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı korunmak gerekecek. Kalın giyinmek, bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler tüketmek faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak önemli. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olunmalıdır.

Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek de önemlidir. Güncel bilgilere göre planlama yapmak, olumsuz hava şartlarından en az şekilde etkilenmenize yardımcı olacaktır. Bu noktaları unutmamak gerekir.