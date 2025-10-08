Eskişehir 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir'de 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu. Sabah saatlerinde hafif yağmurlu ve sıcaklık 12°C civarında olacak. Gündüz sıcaklık 17°C'ye yükselecek. Hafif yağışlar devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 13°C'ye düşecek. Hafif yağışlar sürecek. Gece saatlerinde hava 11°C'ye gerileyecek. Hava az bulutlu hale gelecek.

Rüzgar sabah saatlerinde güneydoğudan 14 km/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde güneybatıdan 18 km/saat esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde rüzgar batıdan 14 km/saat hızla esecek. Gece saatlerinde ise batıdan 8 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah %83 civarında olacak. Gündüz %56, akşam %77 ve gece %89 olacak.

Basınç değerleri ise sabah saatlerinde 915 hPa olarak ölçülecek. Gündüz saatlerinde 916 hPa, akşam saatlerinde 916 hPa ve gece saatlerinde 917 hPa olacak.

9 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu kapalı ve bulutlu gözlemlenecek. Sıcaklık 7.4°C ile 12.7°C arasında değişecek. Nem oranı %89 civarında olacak. Rüzgar 6.2 km/saat hızla esecek.

10 Ekim 2025 Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 17.2°C ile 29.4°C arasında değişecek. Nem oranı %38 civarında olacak. Rüzgarın 7.1 km/saat hızla esmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sabah ve akşam saatlerinde yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Ancak ani hava değişimlerine dikkat etmelisiniz. Seyahat planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip edin. Olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.