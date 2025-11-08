Eskişehir 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 8 Kasım 2025 Cumartesi günü, Eskişehir'de hava kısmen güneşli. Gündüz en yüksek sıcaklık 18°C, gece ise en düşük sıcaklık 5°C civarında. Nem oranı %79. Rüzgar hızı 4.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:29. Gün batımı 17:45 olarak hesaplanmıştır.

Pazar günü, 9 Kasım 2025, hava kısmen güneşli geçecek. Sıcaklıklar 18°C ile 5°C arasında değişecek. Pazartesi günü, 10 Kasım 2025, hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar ise 17°C ile 6°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Sabah ve akşam sıcaklıkların düşebileceği unutulmamalı. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarın hızının artabileceği göz önünde bulundurulmalı. Gerektiğinde bir üst katman eklemek önemlidir. Nem oranının yüksek olabileceği dikkate alınmalı. Rüzgarlı günlerde şemsiye bulundurma akıllıca bir tercih. Bu şekilde hava koşullarına hazırlıklı olur, günlük aktiviteleri daha rahat sürdürebilirsiniz.