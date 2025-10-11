Eskişehir 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

11 Ekim 2025 Cumartesi günü Eskişehir'de hava durumu sabah saatlerinde 8°C. Gündüz sıcaklık 15°C olacak. Akşam 12°C, gece ise 9°C civarında bekleniyor. Gün boyunca hava genellikle bulutlu geçecek. Hafif yağışlar da görülebilir. Rüzgar sabah saatlerinde 10 km/saat hızla esecek. Gündüzde bu hız 21 km/saat olacak. Akşam rüzgar 20 km/saat havasıyla esecek. Gece ise rüzgar 9 km/saat hızına düşecek. Nem oranı sabah %80. Gündüz nem oranı %59'a gerileyecek. Akşamda %79 ve gece %91 seviyelerinde olacak. Basınç sabah ve gündüz 928 hPa ölçülecek. Akşam ve gece basınç 925 hPa seviyelerinde kalacak.

12 Ekim 2025 Pazar günü hava sıcaklıkları sabah 7.8°C olacak. Gündüz sıcaklığın 15.3°C'ye çıkması bekleniyor. Akşam 14.9°C, gece ise 10.2°C civarı tahmin ediliyor. Sisli bir hava hakim olacak. Nem oranı %96 seviyesine yükselebilir. Rüzgar sabah saatlerinde 2.9 km/saat hızla esecek.

13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava sıcaklıkları benzer şekilde. Sabah 7.8°C, gündüzde 17.4°C bekleniyor. Akşam 16.1°C, gece ise 10.2°C civarında olacak. Sisli hava devam edecek. Nem oranı yine %96 seviyesine ulaşabilir. Rüzgar sabah saatlerinde 2.9 km/saat hızla esecek.

14 Ekim 2025 Salı günü hava durumu da aynı. Sabah 7.8°C, gündüz 17.4°C, akşam 16.1°C, gece ise 10.2°C civarında bekleniyor. Sisli hava koşulları devam edecek. Nem oranı %96 seviyesine çıkabilir. Rüzgar yine 2.9 km/saat hızla esecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Sisli hava koşulları etkili olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesi azalabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olmak önemlidir. Yüksek nem oranı, astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların açık hava aktivitelerini sınırladığı durumlar yaratabilir. Gün boyunca sıcaklık değişiklikleri olabilir. Kat kat giyinmek, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.