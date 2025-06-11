HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 11 Haziran Çarşamba hava durumu kısmen güneşli olacak.

Eskişehir 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Eskişehir'de 11 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C civarında, gece sıcaklıkları ise 18°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Yaz mevsiminin tipik hava koşullarını yansıtıyor.

12 Haziran Perşembe günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 30°C'ye kadar yükselebilir. 13 Haziran Cuma günü de benzer şekilde güneşli bir hava bekleniyor. Ancak, sıcaklıklar biraz daha düşük olacak. Cuma günü sıcaklık 29°C civarında seyredecek. 14 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı bol güneş ışığı altında 26°C civarında olacak. Bu dönemde Eskişehir'de genel olarak sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda vücut ısısının yükselmesini önlemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yüksek sıcaklıkların olduğu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların korunması büyük önem taşır.

Hafta sonu yaklaşırken, 14 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklıklarının biraz daha düşmesi bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlayabilir. Ancak, hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamak gerekir. Planladığınız etkinlikleri yapmadan önce güncel hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu dönemde, güneşten korunmak ve yeterli sıvı alımına dikkat etmek, sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ferdi Zeyrek'in eşinden acı dolu paylaşım!Ferdi Zeyrek'in eşinden acı dolu paylaşım!
İlçeyi yasa boğdu! 19 ve 17 yaşındaki iki gençten acı haber!İlçeyi yasa boğdu! 19 ve 17 yaşındaki iki gençten acı haber!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Şimşek 'En zor dönemi geride bıraktık' dedi! Herkes aynı detayı konuştu

Mehmet Şimşek 'En zor dönemi geride bıraktık' dedi! Herkes aynı detayı konuştu

Son yılların en gergin maçı! Merih'i de Kerem'i de çıldırttılar...

Son yılların en gergin maçı! Merih'i de Kerem'i de çıldırttılar...

Gündem yaratacak CHP ve İmamoğlu çıkışı: 'İki alternatif var!'

Gündem yaratacak CHP ve İmamoğlu çıkışı: 'İki alternatif var!'

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği... Herkesi ağlattılar!

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği... Herkesi ağlattılar!

Mahkemelik olduğu adamın karısını katletti!

Mahkemelik olduğu adamın karısını katletti!

14 yaşındaki Burak'ın evden neden kaçtığı belli oldu!

14 yaşındaki Burak'ın evden neden kaçtığı belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.