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Eskişehir 12 Haziran Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Eskişehir 12 Haziran Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

Eskişehir 12 Haziran Perşembe hava durumu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bugün, 12 Haziran 2025 Perşembe günü, Eskişehir'de hava genellikle güneşli. Gündüz sıcaklıkları 30°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 16°C civarında seyredecek. Rüzgarlar hafif esecek. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak.

Önümüzdeki günlerde, 13 Haziran Cuma günü hava yine güneşli. Sıcaklıklar 29°C civarında olacak. 14 Haziran Cumartesi günü hava biraz daha serinleyecek. Sıcaklık 26°C'ye düşecek. 15 Haziran Pazar günü sıcaklık 22°C civarında olacak. Bu günlerde hava genellikle güneşli kalacak ve rüzgarlar hafif olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemli. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, koruyucu önlemler arasında. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarıda vakit geçireceklerin, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmaları önerilir.

Sıcak havalarda, hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekmekte. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için dikkat önemlidir. Egzersiz yaparken aşırıya kaçmamak ve vücudu yormamak önemlidir. Yüksek sıcaklık günlerinde, klimalı veya serin ortamlarda vakit geçirmek faydalı olabilir.

Bu dönemde hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlamalarınızı buna göre yapmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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